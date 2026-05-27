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Veja como será a divulgação do Cartaz do Círio de Nazaré 2026 neste domingo (31/5)

No dia do lançamento, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) fará a distribuição gratuita de 8 mil exemplares do Cartaz

O Liberal
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Imagem de arquivo da Praça Santuário de Nazaré (Foto: Manoel Campos)

O Cartaz Oficial do Círio de Nazaré 2026, um dos símbolos mais aguardados pelos devotos e um dos principais elementos de divulgação da festividade, será apresentado neste domingo (31/5), às 19h, dentro da programação da Quermesse Mariana. O momento será logo após a missa e a coroação da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, iniciada às 18h, na Basílica Santuário, com apresentação na Praça Santuário. 

No dia do lançamento, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) fará a distribuição gratuita de 8 mil exemplares do Cartaz, organizados em rolos com duas unidades cada. O material também estará disponível para venda na loja Lírio Mimoso e, a partir de 1º de junho, na Livraria Paulinas.

Tiragem

Conforme a DFN, o Cartaz deste ano terá tiragem de 900 mil exemplares. A criação é da Mendes Comunicação, agência voluntária da festividade, e é de responsabilidade da Diretoria de Marketing da Festa de Nazaré. A fotografia oficial da imagem de Nossa Senhora foi produzida pela fotógrafa Nathalia de Lima Fonseca.

Aberto ao público diante de estrutura de LED

Desde 2007, o lançamento do Cartaz é aberto ao público e reúne milhares de pessoas na Praça Santuário. A apresentação deste ano contará com uma estrutura inédita, pensada para ampliar a experiência do público presente. O Cartaz será revelado em um grande cubo de painéis de LED de alta definição, com quatro faces de exibição e visão em todos os lados da praça, permitindo que os fiéis acompanhem o momento de diferentes pontos do espaço.

A estrutura, projetada pela Mídia Center, terá cerca de 10 metros de altura, além de iluminação especial, sistema de som de grande porte e transmissão ao vivo com câmeras e drone, reforçando a grandiosidade de um dos momentos mais aguardados da programação oficial do Círio.

Fotógrafa oficial

A fotógrafa Nathalia de Lima Fonseca participa pela primeira vez de um projeto oficial do Círio de Nazaré. Psicóloga de formação e fotógrafa de famílias e eventos desde 2014, ela contou que recebeu o convite em um momento muito especial de sua vida. “A fotografia carrega quem somos, o que acreditamos e de onde viemos. Recebi essa oportunidade como uma graça e uma resposta muito íntima que guardo comigo”, afirmou.

Segundo Nathalia, o processo de criação foi marcado por emoção e sensibilidade. “Espero que as pessoas sintam, ao olhar o cartaz, o cuidado de uma mãe amorosa e atenta olhando por todos nós. Fotografar Nossa Senhora, a mãe de todos, foi o ápice da minha vida profissional”, destacou.

Início de um período intenso de preparação para o Círio

Para o diretor de marketing da DFN e diretor da Mendes Comunicação, Oswaldo Mendes, o lançamento marca oficialmente o início do período mais intenso da preparação para o Círio 2026. “O lançamento do Cartaz é um dos momentos mais simbólicos da festividade no primeiro semestre. A partir dele, o Círio começa a ocupar ainda mais as ruas, as casas e o coração das pessoas. O Cartaz leva a mensagem do tema do ano para diferentes lugares e ajuda a manter viva essa tradição tão forte para milhões de devotos”, ressaltou.

O Cartaz 2026 foi escolhido por uma comissão formada por membros da Diretoria da Festa, Arquidiocese de Belém e padres barnabitas. Após a seleção, a peça passou pelos ajustes finais até chegar à versão oficial que será apresentada ao público neste domingo.

Quermesse Mariana

A Quermesse Mariana, que é realizada desde o dia 24 de maio na Praça Santuário, finaliza no dia 31 de maio, com apresentação musical de Arthur Espíndola e Padre Cavalcante e amigos, na Concha Acústica, a partir das 19h30. Neste dia não haverá visitação da Imagem Peregrina no Altar Central.

Serviço:

Apresentação do Cartaz do Círio 2026:

  • Data: dia 31 de maio
  • Horário: a partir de 19h
  • Local: na Praça Santuário
  • Obs.: Entrada gratuita

Vendas do Cartaz:

  • Loja Lírio Mimoso - R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n
  • Livraria Paulinas - R. Santo Antônio, 278 – Campina
  • Site: https://loja.basilicadenazare.com.br/
  • Valor: R$ 3,00 a unidade
  • Banner pequeno: R$60,00 (60x40cm)
  • Banner Grande: R$ 85,00 (140 x 90cm)
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