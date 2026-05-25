Dezenas de fiéis acompanharam na noite desta segunda-feira (25) a Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, realizada na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A cerimônia ocorreu após a missa das 18h e foi celebrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine. O momento foi marcado por emoção, cânticos religiosos e renovação da fé em Nossa Senhora. A Descida da Imagem é um dos eventos religiosos mais aguardados pelos devotos ao longo do ano, já que acontece apenas duas vezes: em maio e em outubro, durante o período do Círio de Nazaré.

A cerimônia simboliza proximidade, acolhimento e fortalecimento da fé dos fiéis. A programação integra as atividades do Mês Mariano, período dedicado à devoção à Mãe de Jesus e marcado por celebrações religiosas e homenagens a Nossa Senhora.

“O Mês Mariano é celebrado no Brasil todo, em todas as dioceses do Brasil. Hoje, nós celebramos a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. O Papa Paulo VI, que chamou Nossa Senhora pela primeira vez de Mãe da Igreja. Então, o Papa Francisco estendeu essa celebração para toda a Igreja. A Descida da Imagem do Glória para o presbitério marca esta proximidade que as pessoas querem ter com Nossa Senhora. Mas não se trata somente de proximidade física, se trata também de proximidade afetiva e também espiritual. Foi o próprio Jesus que nos deu Maria como Nossa Mãe e nos deu a Jesus como os filhos de Nossa Senhora. Essa é a maior proximidade que nós podemos ter”, disse Dom Júlio.

Descida da Imagem Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desce do Glória e emociona fiéis na Basílica. Foto: Wagner Santana | O Liberal Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desce do Glória e emociona fiéis na Basílica. Foto: Wagner Santana | O Liberal Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desce do Glória e emociona fiéis na Basílica. Foto: Wagner Santana | O Liberal Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desce do Glória e emociona fiéis na Basílica. Foto: Wagner Santana | O Liberal Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desce do Glória e emociona fiéis na Basílica. Foto: Wagner Santana | O Liberal Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desce do Glória e emociona fiéis na Basílica. Foto: Wagner Santana | O Liberal

O reitor da Basílica Santuário de Nazaré, padre Francisco Silva, destacou que a cerimônia integra a programação do Mês Mariano e marca a preparação espiritual para os 20 anos da constituição do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

“É um momento de festa para toda a comunidade cristã, católica, em particular para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Todo esse mês de maio, nós tivemos uma série de eventos e celebrações. Semana passada, nós tivemos a semana de mariologia. Reservamos esta última semana como a semana de preparação espiritual para celebrar os vinte anos da constituição do Nosso Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A descida da Imagem hoje, estando ali sem a coroa, para dizer ‘Estou aqui próximo, mas desejo receber a coroação da oração dos filhos e filhas amados’. E assim vamos nos preparar ao longo desta semana para celebramos realmente com júbilo esta ocasião”, disse o padre Francisco Silva.

Bastante emocionada, a pedagoga Maria do Rosário, de 57 anos, contou que participou da cerimônia de forma inesperada. Segundo ela, a visita à Basílica aconteceu justamente no dia da Descida do Glória.

“A minha amiga chegou de Manaus e nós viemos visitar a Igreja. Mas a gente não sabia que era hoje a Descida do Glória. Eu sei que tem todos os anos, mas não me atentava que era hoje. Fomos pegas meio que de surpresa. Mas foi uma surpresa muito boa. A gente chegou, a Igreja já estava lotada, mas ficamos muito felizes de participar, de ver toda essa festa, o povo agradecendo a Nossa Senhora. Só gratidão mesmo”, disse.

Moradora de Ananindeua, Maria do Rosário informou ainda que costuma acompanhar as programações, sempre que pode. “Para mim, Nossa Senhora está presente na vida da gente todos os dias. No final de 2024, eu passei por um cateterismo, mas foi graças a minha fé que deu tudo certo e hoje eu estou aqui. É a fé que move a gente. Com ela, a gente consegue vencer os obstáculos. Somente a fé mesmo para explicar tudo isso. E a cada dia isso vai se fortalecendo na gente. Sem fé, a gente não é nada. A gente tem que ter fé em alguma coisa, e eu tenho em Nossa Senhora”, disse.

A doméstica Margarida do Socorro Santos, de 56 anos, contou que saiu do trabalho e foi direto para a Basílica na tentativa de garantir uma vaga para assistir a Descida da Imagem. “Foi uma cerimônia muito emocionante. Só tenho a agradecer. Ela já operou muito na minha vida. Teve uma grande benção que já alcancei na minha e, além disso, eu uns anos atrás eu fui mordida por um macaco e fiquei bem rui. Então, hoje eu vim aqui agradecer a Ela por estar viva. Saí do trabalho e vim direto para cá. Nossa Senhora representa tudo para mim. Muitos milagres na minha vida e na vida da minha família. Sempre estou aqui acompanhando as missas e pertinho da Nossa Mãe”, declarou Margarida.

Quermesse Mariana

A noite também foi de festejos dentro da programação da Quermesse Mariana. Antônio Souza, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), explicou que o evento busca reunir famílias e fortalecer a devoção mariana.

“Nós utilizamos o mês de maio, que é o mês de Maria, para poder unir todas as nossas famílias aqui em um momento de congratulação, devoção mariana. São momentos onde os movimentos pastorais de serviços se unem, a família Nazaré se une para poder fazer um momento de fé, um momento cultural, com as nossas famílias, com os nossos paroquianos”, disse Antônio Souza, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

A noite também foi de festejos dentro da programação da Quermesse Mariana. (Rosana Pinto | Ascom DFN)

“A Quermesse Mariana é um momento de família, onde a gente reúne pessoas que trabalham todo ano na Paróquia de Nazaré e prestam os seus serviços aqui. A gente acredita na fé em Maria, porque quando a gente acredita em Maria, a gente sabe que isso aqui se transforma em uma grande festa. E também tem a parte cultural, onde todas as noites nós temos músicas de cantores da terra. Também temos os ministérios de músicas que cantam a fé e a nossa cultura”, acrescentou Antônio Souza.