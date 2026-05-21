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Círio Solidário mobiliza doações para famílias em situação de vulnerabilidade; saiba como doar

Projeto da Diretoria da Festa de Nazaré quer arrecadar mil cestas básicas e reforça corrente de solidariedade inspirada pela fé e devoção mariana

O Liberal
fonte

Projeto da Diretoria da Festa de Nazaré quer arrecadar mil cestas básicas e reforça corrente de solidariedade inspirada pela fé e devoção mariana (ASCOM DFN)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lançou mais uma edição do projeto Círio Solidário, iniciativa que há seis anos transforma devoção em ajuda concreta para famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha tem como meta arrecadar cerca de mil cestas básicas ao longo de 2026, que serão destinadas às obras sociais da Paróquia de Nazaré, à Guarda de Nossa Senhora de Nazaré e a instituições beneficentes escolhidas pela organização.

Como doar?

As doações podem ser realizadas por meio de Pix, no valor de R$ 85, equivalente a uma cesta básica, ou com a entrega presencial dos alimentos na Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário de Nazaré. À medida que as doações forem chegando, as cestas serão distribuídas para famílias e comunidades atendidas pela ação.

O coordenador do Círio de Nazaré 2026, Antônio Sousa, destaca que o projeto representa a essência da solidariedade vivida durante o Círio. “Mais do que uma campanha de arrecadação, o Círio Solidário é um gesto de amor ao próximo inspirado por Nossa Senhora de Nazaré. O Círio sempre foi um movimento de fé, união e partilha. Cada cesta doada representa esperança chegando à mesa de uma família que precisa de apoio e cuidado. Vamos ajudar!”, afirma Antônio Sousa.

image Desde sua criação, em 2020, o Círio Solidário já possibilitou a produção e entrega de mais de 10 mil cestas básicas (Ascom DFN)

Seis anos de impacto social

Criado em 2020, o Círio Solidário já promoveu milhares de atendimentos sociais e distribuiu alimentos para comunidades em diferentes locais na Região Metropolitana de Belém. Somente em 2025, a iniciativa arrecadou cerca de 600 cestas básicas, destinadas às comunidades Mar a Dentro, Semente do Verbo, Maíra, Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, Pará Solidário e famílias atendidas pela Pastoral da Acolhida.

Ao longo das edições anteriores, o projeto também realizou ações de cidadania e assistência social. Em 2024, foram promovidos mais de 300 atendimentos médicos e odontológicos, além da emissão de cerca de 500 documentos. Já em 2023, foram contabilizados mais de mil atendimentos médicos, mil emissões de documentos, 200 atendimentos estéticos e a distribuição de mais de 800 cestas básicas.

Desde sua criação, em 2020, o Círio Solidário já possibilitou a produção e entrega de mais de 10 mil cestas básicas, beneficiando comunidades atendidas pelas ações sociais ligadas ao Círio.

Serviço

Círio Solidário 2026

  • Objetivo: arrecadação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social
  • Formas de doação:
  • Pix no valor de R$ 85,00
  • Chave: doe@ciriodenazare.com.br
  • Entrega presencial de cesta básica:
  • Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário de Nazaré. Entrada pela Travessa 14 de Março, entre as avenidas Nazaré e Gentil Bittencourt
  • Período de doação: ao longo do ano
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