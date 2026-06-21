Prática milenar indiana, Yoga pode auxiliar no equilíbrio físico, emocional e mental

Para quem busca o equilíbrio físico, emocional e mental, a prática de Yoga pode auxiliar a alcançar os benefícios, além de proporcionar outros, como a melhora do condicionamento físico, postura e respiração. Celebrado neste domingo (21), o Dia Internacional do Yoga foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e destaca como a prática pode ajudar a proporcionar o equilíbrio da relação humana com o mundo.

Apesar da grande popularidade por conta das posturas físicas, o Yoga é um caminho completo de autoconhecimento que inclui respiração, meditação, disciplina e um estilo de vida mais consciente. Além das tradicionais aulas em estúdios e ambientes privados, também pode ser praticado ao ar livre.

O instrutor Radha Mohan Das, de 45 anos, costuma reunir alunos de sua escola de Yoga em aulas presenciais no Bosque Rodrigues Alves - Jardim Zoobotânico da Amazônia, como forma de incentivar a conexão profunda da turma com a natureza, aproveitando a ventilação natural, a luz do dia e a tranquilidade proporcionada pelos ambientes.

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Instrutor de Yoga desde 2009, Radha começou a praticar no ano de 2005, como forma de lidar com o estresse e a ansiedade. “Através do yoga eu fui melhorando minha relação com o todo, com as pessoas, minha relação com a natureza, com o Supremo e com Deus. Passei a acreditar mais”, compartilha.

Os espaços públicos favorecem a convivência, a sensação de pertencimento e tornam o yoga mais acessível à comunidade. Radha diz que há uma sintonia entre a filosofia do Yoga e a natureza amazônica, que convida à contemplação ao respeito e harmonia com a vida. “O Bosque Rodrigues Alves tem esse verde, a gente vai respirar um ar mais puro, vai sentir mais tranquilidade só de estar aqui”, afirma.

Yoga no Bosque Rodrigues Alves. Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Para a contadora e servidora pública Ana Elisa Monteiro, de 50 anos, a prática em espaços públicos possui um significado espiritual. “Me conecto muito com Deus, vejo Ele em cada detalhe da natureza. A meditação da Yoga me ajuda muito nessa questão da minha conexão com Deus e a Natureza”, detalha.

“Me tornei uma pessoa mais tranquila”, diz contadora

Um dos benefícios percebidos pela contadora e servidora pública Ana Elisa Monteiro foi a melhora na saúde mental ao longo dos seis anos praticando Yoga. “Me tornei uma pessoa mais tranquila, mais equilibrada. Ela ajuda muito no emocional, na saúde mental, física, emocional e espiritual de quem pratica a atividade” diz Ana Elisa.

A palavra Yoga é derivada do sânscrito, língua ancestral do subcontinente indiano, e significa “para unir”, como forma de simbolizar a união entre o corpo e a consciência. Para o ano de 2026, a ONU celebra o 12º Dia Internacional do Yoga com o tema “Yoga para o envelhecimento saudável”.

O tema se entrelaça com o envelhecimento porque a prática é indicada para todas as idades, sendo realizada com adaptações para idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, por exemplo. O Yoga trabalha habilidades que ajudam os praticantes a continuarem ativos e independentes conforme os anos passam.

A contadora e servidora pública Ana Elisa Monteiro, de 50 anos. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Para quem está começando, o principal erro é ter pressa para fazer coisas mais complexas, não manter uma rotina e se comparar com outras pessoas. “O yoga é uma prática individual, então não há comparação de alguém que já pratica há muito tempo, ser melhor que alguém que já pratica há pouco tempo”, diz o instrutor.

Ao longo dos anos, sendo instrutor de diversas turmas, Radha percebe que seus alunos passam a ter um controle melhor sobre a mente e seus impulsos. A comunicação dos praticantes de Yoga com pessoas, amigos e familiares se torna mais harmônica, além do alívio do estresse. “Pessoas também com depressão melhoram suas vontades de viver, pessoas ansiosas diminuem a ansiedade, promovendo um equilíbrio. São muitos alunos que já passaram por minhas aulas”, afirma Radha.

“Recomendo que todos que tenham interesse e vontade de praticar o Yoga comecem, porque é uma atividade essencial para nossa saúde física, mental e espiritual. Ela fortalece a musculatura, melhora muito a flexibilidade, melhora a nossa saúde mental, nos dá mais equilíbrio, nos conecta com a natureza e nos dá um bem-estar, de um modo geral”, pontua Ana Elisa.

Onde praticar Yoga gratuitamente na Grande Belém

Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a população pode participar de aulas gratuitas de Yoga na Usina da Paz do Icuí-Guajará e na Federação de Muay Thai. Veja como se inscrever:

Usina da Paz do Icuí-Guajará

Endereço: Rua E,118 Ananindeua-PA

Horário: 10h

Dias: segunda e quarta-feira

Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará

Endereço: R. Abelardo Conduru, 230 B - Coqueiro, Ananindeua - PA, 67015-240

Horário: 7h

Dias: terça à quinta-feira

Inscrições: através do WhatsApp: 986215600 ou presenciais nos dois espaços nos horários indicados.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades