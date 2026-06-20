Trânsito em Belém terá mudanças neste domingo (21) para o 2º Arrastão do Pavulagem; veja como fica
Cortejo começa às 10h, mas bloqueios serão iniciados ainda na madrugada; linhas de ônibus terão alteração no trajeto
As ruas do centro de Belém terão mudanças no trânsito neste domingo (21) por causa do segundo Arrastão do Pavulagem de 2026. Reconhecida como Patrimônio Cultural de Belém, do Pará e manifestação da Cultura Nacional, a celebração deve reunir milhares de pessoas em mais um cortejo promovido pelo Instituto Arraial do Pavulagem.
As interdições começam à meia-noite e permanecem até o encerramento do evento. Os bloqueios serão feitos de forma gradual, conforme o avanço do cortejo, que sai da Praça da República e segue até a Praça Waldemar Henrique. As informações foram divulgadas neste sábado (21) pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel).
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A programação terá início às 9h, com a tradicional Roda Cantada em frente ao Theatro da Paz. A saída do Arrastão está prevista para as 10h, com chegada por volta das 11h à Praça Waldemar Henrique, onde será realizado um show do Arraial do Pavulagem. O encerramento da programação está previsto para as 14h.
Ruas interditadas
Os primeiros bloqueios ocorrerão entre 0h e 12h, podendo ser mantidos até o fim do cortejo.
Entre os pontos com interdição estão:
- Avenida Presidente Vargas, no trecho entre a Rua da Paz e a Avenida Marechal Hermes;
- Cruzamento da Avenida Assis de Vasconcelos com a Rua Municipalidade.
Outras vias do percurso serão interditadas gradualmente ao longo da manhã, conforme a passagem dos brincantes.
Transporte público e acesso a hotéis
As linhas de ônibus que circulam pela área central terão desvio pela Avenida Marechal Hermes. Durante a passagem do Arrastão, o acesso às vias do entorno ficará temporariamente interrompido.
Moradores da região e hóspedes dos hotéis localizados nas proximidades terão acesso liberado antes da passagem do cortejo. Os estabelecimentos também estarão liberados para recepcionar os hóspedes.
Programação do 2º Arrastão do Pavulagem
9h – Apresentação da Roda Cantada
📍 Praça da República (em frente ao Theatro da Paz)
10h – Saída do cortejo
📍 Praça da República
11h – Chegada do Arrastão
📍 Praça Waldemar Henrique
11h30 – Show do Arraial do Pavulagem
📍 Palco da Praça Waldemar Henrique
14h – Encerramento da programação
📍 Praça Waldemar Henrique
A participação é gratuita.
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