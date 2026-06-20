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Padre Cláudio Pighin destaca presença de Deus na vida das pessoas: ‘não esquece de ninguém’

O religioso relatou ainda que Jesus traz perspectivas de vida mais amplas, que vão além do cotidiano e da corporeidade

Saul Anjos
fonte

Padre Cláudio Pighin (Ivan Duarte)

Na homilia deste domingo (20/6), o padre Cláudio Pighin destacou que Mateus “nos encoraja” a partir da revelação da proximidade de Deus com seus filhos. O religioso comentou que encontra pessoas desanimadas que foram atingidas “por uma morte familiar ou derrotadas pela vida”, mas que nenhuma delas é esquecida pelo criador de todas as coisas. 

“Quantas pessoas se sentem abandonadas e não compreendidas. Quantas perderam o prazer de viver e estão mergulhadas na dor. Aqui entra o poder da força da palavra de Deus, que nos diz para não temer tudo isso. Porque Deus compartilha a vida de todas as pessoas. Qualquer coisa que aconteça, Ele está presente", contou.

O padre relatou que Jesus traz perspectivas de vida mais amplas, que vão além do cotidiano e da corporeidade — a vivência e a percepção do próprio corpo. Segundo ele, se os problemas são grandes, as esperanças devem ser maiores ainda.

“A palavra de Deus entra na história de cada um para alimentar os frutos de vida eterna. Deus fala e nós tentamos ouvi-lo e depois transmitimos sua palavra aos outros. Portanto, a ação de saber ouvir e de assimilar é um momento de silêncio, de escuridão, que precede o começo do anúncio. Perante esse anúncio, as pessoas se sentirão atraídas. A nossa vida é preciosa aos olhos de Deus e nos garante que é Ele o verdadeiro dono da vida”, afirmou.

Cláudio continuou fazendo uma comparação entre dois pássaros “de vida breve”, em que se revela “a grandeza e a potência das coisas não decidem o seu valor”, mas pela presença de Deus. “O nosso criador não se esquece de ninguém. Ele está sempre do lado do ser humano e nunca contra. E se às vezes não percebemos sua presença, o seu silêncio é abissal. Não é por descuido, mas sim porque a sua maneira de pensar sobre nós tem perspectivas muito grandes que superam os horizontes da nossa experiência terrena”, complementou.

O padre Pighin também informou que dar testemunho significa ter coragem de se expor a fé perante os outros. Sobre isso, ele refletiu sobre quando as pessoas recuam perante as “ações de vida cristã” que contrariam os outros por medo de perder o prestígio.

“Jesus Cristo não poderá reconhecer aquele que escolheu tudo, exceto Ele. Precisa, com certeza, de fidelidade e respeito à liberdade humana. O coração da pessoa vai para o alto (céu) quando o Cristo é sua opção de vida", concluiu.

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