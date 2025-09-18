VÍDEO: Homem planeja surpresa e pede namorada em casamento no Aeroporto Internacional de Belém

Considerado um dos locais mais movimentados da capital paraense, o Aeroporto Internacional de Belém foi palco de um pedido de casamento organizado por Plácido para sua namorada Luciana Costa. Em um vídeo que circula pelas mídias sociais, Luciana aparece chegando com uma mala após realizar o desembarque de uma viagem enquanto o namorado está à sua espera com um buquê de flores.

A surpresa foi devidamente planejada para acontecer na área do saguão de desembarque e a namorada, que não suspeitava de nada da ação, retribuiu o carinho dizendo “Sim” com pulos de alegria. “Gente, eu sou a moça do vídeo! Foi melhor do que eu sonhei pra mim um dia. Obrigada ao meu amor e a quem tornou tudo isso possível”, escreveu Luciana Costa nos comentários do vídeo.

[twitter:1968685302479724751]

VEJA MAIS

Momento Especial

No momento da surpresa, as pessoas que estavam presentes no local aproveitaram para filmar o pedido de casamento e capturar a reação da mulher que agora é noiva de Plácido. A cena repleta de balões, flores e um tapete vermelho realizada em um local atípico, transformou o aeroporto, que é caracterizado pela correria diária, em um ambiente romântico para que os noivos possam guardar o momento para sempre na memória.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas elogiaram a atitude do homem. “A reação dela foi linda. Que bom que ainda existem homens românticos. Felicidades pra esse casal”, escreveu uma pessoa. “Se sua mulher nunca deu esses pulinhos de alegria, você não é um bom namorado”, revelou outra seguidora. “Aprendam homens, não precisa de muito pra fazer um pedido romântico”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)