Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

VÍDEO: Homem planeja surpresa e pede namorada em casamento no Aeroporto Internacional de Belém

A cena repleta de balões, flores e um tapete vermelho encantou muitos espectadores

Victoria Rodrigues
fonte

O pedido de casamento foi feito no saguão de desembarque do aeroporto. (Foto: Reprodução/ Instagram | @surpresas_comamor_)

Considerado um dos locais mais movimentados da capital paraense, o Aeroporto Internacional de Belém foi palco de um pedido de casamento organizado por Plácido para sua namorada Luciana Costa. Em um vídeo que circula pelas mídias sociais, Luciana aparece chegando com uma mala após realizar o desembarque de uma viagem enquanto o namorado está à sua espera com um buquê de flores.

A surpresa foi devidamente planejada para acontecer na área do saguão de desembarque e a namorada, que não suspeitava de nada da ação, retribuiu o carinho dizendo “Sim” com pulos de alegria. “Gente, eu sou a moça do vídeo! Foi melhor do que eu sonhei pra mim um dia. Obrigada ao meu amor e a quem tornou tudo isso possível”, escreveu Luciana Costa nos comentários do vídeo.

[twitter:1968685302479724751]

VEJA MAIS

image Casal tem pedido de casamento interrompido por outra mulher e gera revolta nas redes sociais; veja
A mulher teria passado na frente das câmeras no momento importante

image VÍDEO: Vulcão entra em erupção no momento exato de pedido de casamento de casal; assista
Além do aspecto romântico, o vídeo chamou atenção pelo timing perfeito e pela beleza da natureza em ação

image Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira
O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão

Momento Especial

No momento da surpresa, as pessoas que estavam presentes no local aproveitaram para filmar o pedido de casamento e capturar a reação da mulher que agora é noiva de Plácido. A cena repleta de balões, flores e um tapete vermelho realizada em um local atípico, transformou o aeroporto, que é caracterizado pela correria diária, em um ambiente romântico para que os noivos possam guardar o momento para sempre na memória.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas elogiaram a atitude do homem. “A reação dela foi linda. Que bom que ainda existem homens românticos. Felicidades pra esse casal”, escreveu uma pessoa. “Se sua mulher nunca deu esses pulinhos de alegria, você não é um bom namorado”, revelou outra seguidora. “Aprendam homens, não precisa de muito pra fazer um pedido romântico”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

romance

aeroporto

pedido de casamento

saguão

aeroporto de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HUMOR EM BELÉM

Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

15.09.25 18h43

FAFÁ DE BELÉM

'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

Encontro mediado por Fafá de Belém abre diálogo sobre ancestralidade, inovação e sustentabilidade da floresta

15.09.25 17h57

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

MAIS LIDAS EM BELÉM

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

ZELADORIA URBANA

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

16.09.25 18h22

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

TRÂNSITO

Ampliação da Rua da Marinha facilitará trânsito para 215 mil pessoas

Obra da COP 30 deve beneficiar 12% da população da capital paraense ligando avenidas Augusto Montenegro e Centenário

13.09.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda