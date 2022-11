Grupo Liberal promove ações de conscientização sobre câncer de próstata

A prevenção contra o câncer de próstata foi tema de uma série de atividades realizadas pelo Grupo Liberal nesta semana. Dentro da campanha Novembro Azul, que alerta sobre a importância de prevenir a doença, a equipe de Recursos Humanos do Grupo realizou o "Blue Day" - em português, dia azul. Foi ministrada, na terça-feira (22), uma palestra na sede da TV Liberal, com transmissão simultânea a todos os funcionários que não puderam participar presencialmente.

Quem conversou com os profissionais foi o médico urologista Ricardo Tuma. Durante sua fala, o especialista explicou que o câncer não surge de forma única e que o tratamento depende do nível de agressividade e da evolução da doença - quanto mais avançado for o estágio, maior o risco para o paciente. Daí a importância de monitorar a saúde a fim de detectar qualquer tumor em fase inicial, o que facilita o tratamento e dá mais chances de sobrevivência ao paciente.

Já nesta quarta-feira (23) as atividades foram feitas na sede do Jornal O Liberal para todos os funcionários da casa, com aferição de pressão e teste de glicemia. Estava programada uma segunda palestra sobre saúde do homem, em parceria com a Hapvida, que seria transmitida aos colaboradores da TV Liberal, mas a enfermeira responsável teve dificuldades na agenda e não pode comparecer. Também foi feita uma foto oficial com os colaboradores que vestiam azul.

Segundo a coordenadora de gestão de pessoas do Jornal O Liberal, Rádio Liberal e portal OLiberal.com, Renata Souza, as ações da campanha Novembro Azul foram mais intensas neste ano, por causa da união dos funcionários das duas sedes. "Essas atividades precisam ser mais integradas e mais próximas. Estamos movimentando o mês todo para virem de azul e entregamos fitinhas para todos colocarem no crachá, para lembrar desse cuidado, que eles têm que ir ao médico ou para as mulheres lembrarem homens de sua família sobre essa prevenção", destaca Renata.

A gestora também ressalta a importância de ações como essas. "O ano passa correndo, eles não vão ao médico, esquecem de fazer consultas, avaliações, check-ups, e quando chega esse mês começamos a lembrar logo no primeiro dia para que eles se atentem à importância, marquem consultas e façam exames. Os homens têm muito medo disso e do que pode acontecer, mas precisamos trabalhar esse medo para que eles façam os exames e fiquem tranquilos. Ter medo não ajuda, o que ajuda é ir lá e enfrentar. A prevenção é tudo", comenta Renata.

Luís Carlos Fonseca e Silva faz os exames preventivos todos os anos e participou da ação no Jornal O Liberal. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Funcionário do Grupo Liberal, Luís Carlos Fonseca e Silva, de 54 anos, participou da atividade da campanha pela primeira vez. "Sempre estava de folga. É ótimo para saber se temos alguma coisa", diz. A pressão dele estava um pouco alta durante a manhã, mas Luís acredita que tenha sido por subir escadas até o auditório e vai ficar atento. Embora não tenha casos de câncer de próstata em sua família, o colaborador faz os exames preventivos todos os anos; em 2022 ainda não fez, mas garantiu que vai marcar.