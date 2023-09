Grito dos Excluídos: manifestantes pedem Justiça para jovem baleada por policial militar em Belém

Durante o 29º Grito dos Excluídos, realizado na manhã desta quinta-feira (7), manifestantes pediram justiça para a estudante de enfermagem Catharina Kethellen da Silva Palmerin, de 24 anos, que, na tarde de domingo (3), foi baleada na barriga durante uma tentativa de abuso sexual, no bairro do Guamá.

O principal suspeito é o sargento da Polícia Militar do Pará Arthur dos Santos Júnior. Ele está preso. E, na segunda-feira (4), foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio. "Justiça para Catharina”, dizia um grupo de mulheres.

A violência contra as mulheres, aliás, foi um dos temas abordados durante o 29º Grito dos Excluídos. Mais cedo, durante a concentração das pessoas na praça Santuário, a bispa Marinez Bassotto, da Igreja Anglicana, falou sobre a violência contra as mulheres. "É um grito pelo fim do feminicídio que assola a nossa sociedade. Um grito pela paz e pela justiça", afirmou.

Na quarta-feira (6), familiares da jovem disseram, à reportagem de O Liberal, que o estado de saúde de Catharina é “extremamente delicado”. Ela foi socorrida e levada inicialmente para o Pronto Socorro do Guamá, onde foi operada ainda no domingo. Na quarta-feira, familiares da jovem informaram que ela foi transferida para outro hospital de alta complexidade. Eles não detalharam quando e para onde foi feita a transferência.

Também na quarta-feira (6), foi realizado um ato, em frente ao Hangar Centro de Convenções, pedindo justiça para o caso. Uma nova manifestação está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (8), no bairro onde o crime foi registrado.

Após alta hospitalar, PM foi conduzido ao sistema prisional

Na terça-feira (5), a Polícia Militar informou que tomou conhecimento do lamentável caso "envolvendo a senhorita Catharina Kethellen e um sargento da PMPA. A corporação se solidariza profundamente com os familiares da vítima neste momento de dor. Informa ainda que todas as medidas cabíveis foram e estão sendo adotadas com o máximo rigor, colaborando ativamente com as investigações conduzidas pela Polícia Civil".

Ainda segundo a corporação, o policial militar envolvido na ocorrência foi imediatamente afastado do serviço operacional e teve sua prisão em flagrante realizada pela PMPA e convertida em preventiva pela Justiça. "Após alta hospitalar, foi conduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição judicial enquanto responde pelo grave delito", afirma.