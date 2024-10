Grandes filas se formam desde cedo em frente às seções eleitorais em Belém

Neste domingo, 6, quando ocorre o primeiro turno das eleições municipais, em Belém, moradores de diversos bairros da cidade decidiram ir cedo até as seções eleitorais. Nos bairros do Souza e Curió Utinga, por volta das 8h, grandes filas já haviam se formado na frente das escolas que funcionam como locais de votação.

Na Escola Estadual Professora Anésia, localizada na avenida Almirante Barroso, no bairro do Curió Utinga, a fila de eleitores ia desde o portão da escola até a Alameda Central, se estendendo por vários metros. Por lá, um dos primeiros da fila foi o eleitor Dilson França. Ele conta que chegou para votar às 6h30.

"Eu acho que vai ser uma eleição tranquila e acho que o candidato que está na frente pode ser eleito ainda no primeiro turno", diz Dilson, com segurança.

Na Escola Asterio de Campos, no bairro do Souza, muitas pessoas também se aglomeravam desde a entrada do colégio até a Rua do Utinga, virando a esquina.

Neste domingo, o horário de votação vai das 8h às 17h, sempre tendo como referência o horário de Brasília/DF.