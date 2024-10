Mais de 6 milhões de paraenses devem ir às urnas neste domingo para escolher os seus representantes

As eleições municipais de 2024 devem mobilizar mais de 6,2 milhões de eleitores no Pará, neste domingo (06/10) com um aumento significativo no eleitorado em relação a 2020, que contava com cerca de 5,8 milhões de paraenses aptos a votar para os representantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador pelos próximos quatro anos.

A faixa etária predominante entre os eleitores no Estado é de 25 a 29 anos, que representa 730.341 pessoas, enquanto a menor faixa é a de 100 anos ou mais, com apenas 1.722 eleitores.

VEJA MAIS

Em Belém, a capital do estado, o eleitorado também apresentou crescimento, passando de 1.009.731 em 2020 para 1.056.251 em 2024. A faixa etária com maior número de eleitores em Belém é de 40 a 44 anos, totalizando 111.765.

O Pará possui 5.709 locais de votação e 21.431 seções eleitorais. Já em Belém, são 369 locais de votação e 3.012 seções eleitorais.