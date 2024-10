Cerca de 90 mil pessoas trabalham neste domingo (06/10) em todo o Estado para as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) convocou 76.393 mesários para atuar neste domingo (06/10) nas Eleições 2024 em todo o Estado e 11.171 somente em Belém. O Pará possui 5.709 locais de votação e 21.431 seções eleitorais.

Para garantir a segurança, o estado contará com 263 policiais federais e 4.143 membros das Forças Armadas em 70 zonas eleitorais.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) atuará em parceria com órgãos estaduais e municipais durante a Operação Eleições 2024, que conta com 8.891 agentes de segurança das esferas estadual e municipal atuando em todo o Estado, dos quais 6.260 agentes vão atuar somente na Região Metropolitana de Belém.

VEJA MAIS

O ciclo operacional é composto por 1.721 viaturas, seis aeronaves, duas bases fluviais instaladas, 60 embarcações e quatro lanchas blindadas.

De acordo com a Segup, hoje, as forças de segurança realizarão policiamento ostensivo nas vias, controle e ordenamento do fluxo de trânsito nas vias, lavratura de procedimentos de polícia judiciária, repasse de informações à Justiça Eleitoral, atendimento médico e primeiros socorros, além de rondas em pontos de apuração e comemoração de votos.