Paraenses vão às urnas escolher prefeito, vice-prefeito e vereador neste domingo (06/10)

As eleições municipais de 2024 devem mobilizar mais de 6,2 milhões de eleitores no Pará, neste domingo (06/10) com um aumento significativo no eleitorado em relação a 2020, que contava com cerca de 5,8 milhões de paraenses aptos a votar para os representantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador pelos próximos quatro anos.

A votação inicia às 8h e se encerra às 17h em todos os 144 municípios. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a apuração em todo o Estado deve ser concluída até às 22h de domingo, enquanto que na Região Metropolitana de Belém a estimativa é que um anúncio seja feito até às 18h. A cidade de Parauapebas, agora com mais de 200 mil eleitores, se junta a Belém, Ananindeua e Santarém como municípios que podem ter segundo turno nas eleições para prefeito.

A faixa etária predominante entre os eleitores no Estado é de 25 a 29 anos, que representa 730.341 pessoas, enquanto a menor faixa é a de 100 anos ou mais, com apenas 1.722 eleitores.

Em Belém, a capital do estado, o eleitorado também apresentou crescimento, passando de 1.009.731 em 2020 para 1.056.251 em 2024. A faixa etária com maior número de eleitores em Belém é de 40 a 44 anos, totalizando 111.765.

Candidaturas e partidos em destaque

No Pará, foram registrados 18.084 pedidos de candidatura, com 467 para prefeito, 484 para vice-prefeito e 17.133 para vereador. O MDB lidera com 1.962 candidatos, seguido pelo UNIÃO com 1.749 e PSB com 1.540. Em Belém, foram 602 pedidos de registro, com 9 candidatos a prefeito e 10 a vice-prefeito, e 583 candidatos a vereador disputam uma das 35 cadeiras na Câmara Municipal.

O Partido Progressista (PP) se destaca na capital com 40 candidatos, seguido do Podemos e PRD, ambos com 39 candidaturas. Entre os registros, 1.549 candidaturas são de pessoas que buscam a reeleição em todo o Estado e 37 na capital.

Logística e segurança nas Eleições 2024

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) convocou 76.393 mesários para atuar nas eleições em todo o Estado e 11.171 somente em Belém. O Pará possui 5.709 locais de votação e 21.431 seções eleitorais.

Este ano, as inovações no processo eleitoral incluem o uso de urnas com telas maiores e processadores mais eficientes, além da implementação de inteligência artificial para auxiliar os mesários. A solução, chamada de Pertex, permitirá que os mesários tirem dúvidas em tempo real, facilitando o trabalho nas seções eleitorais.

Para garantir a segurança, o estado contará com 263 policiais federais e 4.143 membros das Forças Armadas em 70 zonas eleitorais. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) atuará em parceria com órgãos estaduais e municipais durante a Operação Eleições 2024, que conta com 8.891 agentes de segurança das esferas estadual e municipal atuando em todo o Estado, dos quais 6.260 agentes vão atuar somente na Região Metropolitana de Belém.

O ciclo operacional é composto por 1.721 viaturas, seis aeronaves, duas bases fluviais instaladas, 60 embarcações e quatro lanchas blindadas. De acordo com a Segup, hoje, as forças de segurança realizarão policiamento ostensivo nas vias, controle e ordenamento do fluxo de trânsito nas vias, lavratura de procedimentos de polícia judiciária, repasse de informações à Justiça Eleitoral, atendimento médico e primeiros socorros, além de rondas em pontos de apuração e comemoração de votos.

Os Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCE), em Belém, e os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs) em 14 regiões integradas da segurança pública estarão ativos desde às 7h para o monitoramento e acompanhamento em tempo real da movimentação nos municípios.

“Todos os Centros Integrados de Comando e Controle, não só o de Belém, mas também os 14 no interior, têm câmeras de monitoramento, o que somando com as câmaras dos tótens, totaliza próximo de 700 a 800 câmeras que estão estabelecidas próximas aos locais de votação. Lembrando que elas têm Inteligência Artificial, reconhecimento de placa de veículos, reconhecimento de pessoas de pela face, tudo isso ajuda a segurança pública na prevenção e na repressão dos crimes eleitorais”, destaca o titular da Segurança no Estado, Ualame Machado.

Votação

Os eleitores de Belém poderão usufruir de gratuidade no transporte público, com acesso livre aos terminais e paradas de ônibus neste domingo. Para votar, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, embora o título de eleitor físico não seja obrigatório. A votação deste ano traz também uma nova opção de identificação, permitindo que o eleitor seja reconhecido apenas pelo CPF, o que promete simplificar o processo.

Na última sexta-feira (04/10), uma portaria com detalhes da Lei Seca foi publicada no Diário Oficial do Estado. Segundo a normativa, não será permitida a realização de festas em casas de show, assim como a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas, em todos os municípios do estado do Pará.

Fica proibida a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas entre 00h hora e 18h horas deste domingo. A proibição alcança bares, restaurantes, lanchonetes, trailer, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares. Nesse mesmo período, também não será permitida a realização de festas dançantes em clubes, casas de show, dancings, boates, bares e similares.