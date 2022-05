Grande Belém: Justiça determina que 40% da frota de ônibus deve rodar para atender população

Ao atender a ação do Ministério Público da União, a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho, concedeu liminar determinando que 40% da frota de ônibus urbanos de Belém, Ananindeua e Marituba passe a circular. Ainda na manhã e começo da tarde desta terça-feira (3), no primeiro dia de greve dos rodoviários desses três municípios, nenhum ônibus circulou na Grande Belém. Cerca de 750 mil usuários do transporte coletivo foram atingidos com a não circulação dos veículos.

Os sindicatos dos rodoviários e das empresas de ônibus devem apresentar a relação de funcionários e de veículos para cumprimento imediato da liminar, tão logo tomem ciência da decisão judicial.

