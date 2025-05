Governo Federal reconstruirá 5 casas afetadas por vendaval em Mosqueiro; demais serão reformadas

O Governo Federal anunciou, nesta quarta-feira (7), a reconstrução de cinco casas que foram completamente destruídas pelo vendaval que atingiu o bairro do Maracajá, na ilha de Mosqueiro, no último domingo (4). As demais residências afetadas, que somam um total de 40, passarão por reformas. A medida foi confirmada durante visita do ministro das Cidades, Jader Filho, à área atingida.

“Viemos aqui com dois técnicos da Defesa Civil Nacional, nessa importante parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para analisar cada casa, principalmente as que tiveram danos maiores. Vamos garantir a reconstrução dessas casas que foram comprometidas e, por meio da união entre Governo Federal e das esferas estadual e municipal, viabilizar cada passo desse processo”, afirmou o ministro.

Segundo a Defesa Civil de Belém, 156 pessoas foram diretamente impactadas pelo fenômeno climático, que deixou dezenas de famílias desabrigadas ou em situação de vulnerabilidade.

A comitiva federal contou com a presença do vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade; do presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Manoel Pioneiro; além de secretários estaduais, municipais e representantes do Poder Legislativo.

Durante a visita, o ministro Jader Filho também anunciou medidas emergenciais de assistência. “A Prefeitura de Belém vai inserir as famílias que terão que sair de suas casas no Aluguel Social e o Governo do Pará está entregando o Cheque Sua Casa e garantindo ajuda humanitária coma entrega de kits de alimentos e de higiene. Com esse trabalho conjunto, vamos conseguir levar novamente dignidade aos moradores daqui do Maracajá”, declarou.

Além dos anúncios, foram entregues 50 cestas básicas pela Defesa Civil do Estado e 40 cheques do programa Sua Casa, com valores de até R$ 21 mil para compra de materiais e pagamento de mão de obra. A atuação conjunta dos entes federativos também inclui a elaboração dos laudos técnicos dos imóveis, a cargo da Defesa Civil Nacional.