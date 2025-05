Cerca de 150 pessoas serão beneficiadas com auxílio após vendaval que destelhou casas em Mosqueiro

Cerca de 150 pessoas, de 40 famílias, serão beneficiadas com o auxílio concedido pela Prefeitura de Belém após o vendaval que destruiu vários telhados de residências em Mosqueiro. Uma equipe da Defesa Civil esteve, nesta segunda-feira (5), na área onde os imóveis foram atingidos e realizou o levantamento dos danos e das pessoas que irão precisar do auxílio.

O prefeito de Belém, Igor Normando, esteve no local e afirmou que todas as pessoas afetadas terão assistência para garantir as moradias. “A gente veio não só prestar solidariedade, mas também trazer benefícios do estado e do município para as famílias que tiveram as suas casas destelhadas, os muros danificados e perderam o que tinham nesse vendaval que aconteceu. Estamos todos juntos em uma grande frente, Estado e município, para garantir que essas famílias tenham seu lar restaurado. São 150 pessoas que vão ser beneficiadas, 40 famílias que tiveram as suas moradias danificadas e que agora, nessa parceria, vão garantir com que cada um possa recuperar o seu direito de morar e ter uma moradia digna para sua família”, declarou.

Junto com o prefeito, estavam os representantes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança de Ordem Pública do município (SegBel), Cohab e a Defesa Civil do município.

Ventania

A forte ventania atingiu, principalmente, imóveis do bairro Maracajá, causando prejuízos aos moradores na tarde de domingo (4). Árvores caíram nas ruas, gerando pânico entre as famílias da área. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários moradores nas ruas após a ventania. As pessoas relatam o susto ao presenciarem a força do vento e mostram as casas sem parte dos telhados. Várias famílias ainda perderam eletrodomésticos que foram atingidos após a queda dos telhados.