GMB reforça esquema de segurança para visita de Lula e Macron a Belém

Cinquenta guardas municipais de Belém (GMB) farão parte da ação integrada de segurança estadual e federal para a visita do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, na capital. Os dois chefes do Poder Executivo virão a Belém, nesta terça-feira (26), como parte dos preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025.

A GMB estará em pontos estratégicos da cidade com viaturas e motocicletas, fazendo patrulhamento efetivo para evitar qualquer imprevisto durante a presença das autoridades em Belém. “O planejamento montado pela Marinha do Brasil, responsável por todo o esquema de segurança, visa garantir a tranquilidade nas ruas, dos presidentes e demais autoridades, para não ocorrer nenhum contratempo”, salientou o inspetor-chefe da Divisão de Operações da GMB, Élcio Vale.

Ainda segundo o inspetor, a GMB atuará com o efetivo de 50 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos. “Estaremos nas avenidas Duque de Caxias e Pedro Álvares Cabral, com patrulhamento motorizado; na Praça Princesa Isabel com o grupamento de Ações Táticas (GAT); nas proximidades da Estação das Docas e do Prédio da Alfândega, com o grupamento de Ações Táticas com Cães (Atac) e também com a lancha da corporação na Baía do Guajará e Rio Guamá”, explicou Vale.

