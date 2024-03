Jader Filho vai assinar acordo de cooperação com a França durante visita de Macron a Belém

Na terça-feira, dia 26 de março, o ministro das Cidades, Jader Filho, estará presente na comitiva brasileira que receberá o presidente francês Emmanuel Macron em Belém. Durante a visita, Jader Filho realizará a assinatura de um acordo de cooperação bilateral ao lado do ministro da Transição Ecológica e Coesão Territorial da França, Christophe Béchu.

De acordo com Jader Filho, esse acordo tem como objetivo principal aprimorar a capacidade de estruturação de projetos na área de desenvolvimento urbano sustentável, criando um ambiente propício para atrair recursos internacionais.

"Esse acordo contempla uma ampla gama de projetos, desde saneamento básico até mobilidade urbana de baixo carbono, além de habitação de interesse social e a construção de cidades sustentáveis, resilientes e inteligentes", explicou o ministro.

VEJA MAIS

Além da assinatura do acordo, Jader Filho também participará, ao lado do presidente Lula e do governador Helder Barbalho, de discussões sobre desenvolvimento sustentável e a organização da COP 30 em Belém, prevista para 2025.

"Belém está se destacando como um centro de discussões sobre o futuro do planeta. Com a COP30 cada vez mais próxima, a cidade atrai os olhares do mundo para a importância da Amazônia e do desenvolvimento sustentável", afirmou Jader Filho em suas redes sociais.