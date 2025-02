Galho de árvore cai e atinge carro no bairro de Nazaré, em Belém

O galho de uma árvore caiu em cima de um carro nesta sexta-feira (7/2), na avenida Nazaré com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, em Belém. Não há relato de feridos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada e se deslocou até o local para realizar o corte do vegetal. Por enquanto, a causa da queda do galho é desconhecida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA e também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A reportagem aguarda retorno.