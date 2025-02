Árvore cai na Tamandaré, bairro da Cidade Velha, na tarde desta quarta-feira (5)

Mais um registro de queda de árvore é registrado no centro de Belém. Por volta de 12h, desta quarta-feira (5), uma árvore caiu na avenida Almirante Tamandaré com a rua Monte Alegre, no bairro da Cidade Velha. De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), o Corpo de Bombeiros está no local fazendo a retirada do vegetal.

Até o momento, não há informações se o vegetal atingiu algum veículo, mas a reportagem continua com a apuração e aguarda por novas informações.