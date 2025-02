Mais uma árvore de grande porte cai e interdita via na Batista Campos

Uma mangueira de grande porte caiu na noite desta quarta-feira (5) na rua dos Tamoios, esquina com a Travessa Apinagés, no bairro da Batista Campos, em Belém. Por conta da queda do vegetal, o trânsito no local está parcialmente interditado. Equipes da distribuidora de energia elétrica estão na área por conta da necessidade de desligamento da rede elétrica, medida essencial para garantir a segurança do trabalho a ser feito pela equipe do Corpo de Bombeiros e do órgão municipal de Meio Ambiente, responsáveis pelo corte e posterior remoção da árvore.

Por conta do incidente, todo o entorno do ponto onde ocorreu o desabamento da árvore está temporariamente sem energia.

De acordo com a tenente BM Naila, que integra a equipe do Quartel do Corpo de Bombeiros da Cremação, somente nesta terça-feira a corporação foi acionada para atender três casos desse tipo. Além de funcionários da concessionária de energia, o trabalho de remoção do vegetal conta com o apoio de agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB), que atuam para garantir o ordenamento do trânsito.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma) também já encaminhou uma equipe de corte de árvores, especializada para esse serviço. Em nota publicada na noite de hoje, a Prefeitura de Belém informou que, desde setembro do ano passado, nenhum serviço relacionado à manutenção das árvores do centro de Belém vinha sendo realizado e que, somente no primeiro mês da nova gestão, já mapeou pelo menos 47 árvores que precisam de manutenção e outra 27 com risco iminente de queda.

Ainda segundo a PMB, os técnicos da Semma vão averiguar as causas da queda da mangueira, cujo laudo será divulgado futuramente.