Em menos de 30 dias, Belém já teve 11 quedas de árvores; em 2024 foram 46

Em 2025, já caíram 11 árvores em Belém e nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro. Foram 46 em 2024 e 48 em 2023. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente e Clima (Semma). A pasta também informou que, desde setembro do ano passado, não era feito nada relacionado à manutenção das árvores do centro de Belém. E que, neste primeiro mês de gestão, já mapeou, pelo menos, 47 árvores precisando de manutenção e 27 com risco iminente de queda.

A Secretaria de Meio Ambiente e Clima iniciou a operação de poda e supressão de árvores que necessitam de atenção nas ruas da cidade. Os trabalhos começaram, na segunda-feira (4), no Bosque Rodrigues Alves e na travessa Dr. Moraes. As atividades irão se intensificar em outros pontos da capital nesta semana. O maior desafio agora é dar conta da demanda reprimida, pois a poda estava paralisada desde final de setembro, o que provocou um volume enorme de trabalho, ainda segundo a Prefeitura de Belém.

A nova gestão da Semma já recontratou uma empresa terceirizada para agilizar o serviço. “Identificamos 47 árvores que necessitam de atenção urgente. Quatro delas estão justamente aqui na Dr Moraes. Já estamos trabalhando para tranquilizar a população que mora aqui", disse o chefe de Divisão do Departamento de Áreas Verdes Públicas, Junior Melo.

VEJA MAIS

Análise arbórea foi realizada em 14 bairros

A avaliação das árvores que necessitam de intervenção, seja poda ou supressão, foi realizada por uma equipe técnica especializada em análise arbórea em 14 bairros. Foram considerados os seguintes aspectos: inspeção visual, análise fitossanitária e consulta a laudos prévios. As intervenções serão conduzidas conforme o cronograma estipulado e de acordo com as normas técnicas vigentes.

A secretária de Meio Ambiente e Clima, Juliana Nobre, que estava no local onde a operação iniciou, faz um apelo: “Espero que as pessoas contribuam com os trabalhos da Secretaria, não colocando cimento nas raízes das árvores e também que não executem podas irregulares, pois essas ações são prejudiciais e contribuem para queda de árvores”.

Como relatar árvores em risco de queda?

A população também pode cooperar com a Semma alertando, caso suspeite que uma árvore esteja em risco de queda. A Semma disponibiliza um canal de atendimento onde é possível mandar uma mensagem de texto e fotos. É o número 91 98496-9039 (WhatsApp). A comunicação também pode ser feita diretamente na Semma, na travessa Quintino Bocaiuva, nº 2078.

Dados complementares sobre quedas de árvores em Belém e distritos

2023 – 48 árvores

2024 – 46 árvores

2025 – 11 árvores