Belém tem mais de 100 árvores à espera de manutenção e com risco iminente de queda, diz Semma

Belém tem 98 árvores precisando de manutenção, além de 27 com risco iminente de queda, como apontam dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma). Os números foram levantados pela Semma a partir de mapeamento feito para detectar os vegetais em estado crítico. Ainda conforme o órgão, desde o início do ano de 2025, 12 árvores tombaram em Belém, 9 em janeiro e 3 em fevereiro.

Na comparação com o mesmo período de 2024, os registros de janeiro já superaram os do ano passado, quando foram contabilizadas 14 árvores tombadas no primeiro mês e mais 8 em fevereiro. Já no apanhado de todo o ano, as ocorrências de quedas de árvores somaram 46. Em meio a esse cenário de sucessivas perdas de vegetais integrados à paisagem urbana, a Prefeitura de Belém informou que irá apresentar, neste sábado (8), o plano emergencial de supressão de árvores para o centro da cidade.

VEJA MAIS

Manutenção

A Semma ainda detalhou, em nota “que, desde setembro do ano passado, nenhum serviço relacionado à manutenção das árvores do centro de Belém foi realizado”. Em resposta, ainda no mês de janeiro deste ano, a pasta deu início às ações emergenciais de manutenção das podas de árvores. O trabalho começou pelo Bosque Rodrigues Alves e foi intensificado no início dessa semana para o centro da capital, onde estão catalogadas mais de 120 mil árvores, sendo, na maioria, centenárias.

A equipe técnica especializada da Semma tem feito, desde então, a avaliação e o mapeamento das árvores que necessitam de intervenção, seja poda ou supressão. O mapeamento, que é feito de forma contínua, considerou os seguintes aspectos: inspeção visual, análise fitossanitária e consulta a laudos prévios.

Operação

A prefeitura retomou, na última segunda-feira (3), os trabalhos de poda e supressão, começando pelo Bosque Rodrigues Alves e a travessa Dr. Moraes. O objetivo é reduzir os riscos de quedas e garantir mais segurança para a população. De acordo com o chefe da Divisão do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Semma, Junior Melo, um estudo realizado em 14 bairros levou em conta fatores como inspeção visual, análise fitossanitária e laudos técnicos prévios.

O levantamento também identificou 110 árvores que precisarão passar por manutenção ainda em fevereiro, com serviços de poda e, em casos extremos, supressão. "O principal critério para definir as áreas prioritárias é o risco iminente de queda. Árvores inclinadas, com raízes expostas, calçadas levantadas e porte muito alto são os casos que apresentam maior necessidade de intervenção", explica Junior Melo.

Além da identificação das árvores em risco, a Semma já iniciou os trabalhos no centro de Belém, onde a maioria das intervenções constitui-se de podas de condução, rebaixamento e livramento, além de 27 supressões programadas. Segundo a secretaria, o mapeamento das árvores é um trabalho contínuo, garantindo que novas áreas sejam constantemente avaliadas e incluídas no cronograma de manutenção.

O chefe da Divisão do Departamento de Áreas Verdes Públicas ainda explica que a supressão é um tipo de poda mais drástica, realizada apenas quando a árvore está morta ou oferece risco iminente de queda. "A supressão só é feita em último caso", reforça.

Para acelerar a ampliação do serviço de manutenção, a Semma recontratou uma empresa terceirizada, que atuará ao lado das equipes da Prefeitura. A ação seguirá um cronograma técnico, priorizando áreas com maior risco. Os próximos bairros que receberão os serviços incluem Campina, Castanheira, Icoaraci, Jurunas, Marco, Nazaré, Parque Guajará, Pedreira, Ponta Grossa, Souza, Telégrafo, Tenoné e Umarizal.