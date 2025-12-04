Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Funpapa não cumpre determinação da justiça e restaurante popular de Belém continua fechado

A Defensoria Pública do Estado solicitou, por meio de uma liminar, a imediata execução da decisão judicial e a aplicação de uma multa de R$ 1 mil para cada dia de descumprimento

O Liberal
fonte

O restaurante popular permanece fechado descumprindo decisão da justiça (Igor Mota / O Liberal)

O prazo improrrogável estipulado pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para a reabertura do Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota encerrou na última quarta-feira (3). Contudo, nesta quinta-feira (4), o espaço localizado na avenida Aristides Lobo, no bairro do Reduto, em Belém, permaneceu fechado. Diante disso, a Defensoria Pública do Estado (DPE) ingressou com uma ação de cumprimento da decisão.

De acordo com o requerimento da DPE, manter o restaurante administrado pela Fundação Papa João Paulo XXIII (Funpapa) fechado aprofunda a insegurança alimentar entre a população atendida. O defensor público Carlos Eduardo Barros da Silva solicitou ao juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública e Ações Coletivas de Belém o cumprimento imediato da decisão judicial e a reabertura do espaço, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 50 mil, e bloqueio de verbas públicas.

VEJA MAIS

image Precariedade em abrigo da Funpapa, em Belém, é alvo da Defensoria Pública
Órgão aponta graves problemas no espaço de acolhimento dos indígenas venezuelanos, entre eles, falta de água potável, de banheiros, insalubridade, risco de contaminação e falta de serviço de saúde


image Bosque Rodrigues Alves estará fechado para manutenção nesta sexta-feira (5)
Bosque terá atividades suspensas por um dia e reabre no fim de semana.

Determinação

O restaurante está fechado desde o início de fevereiro deste ano, após o fim do contrato com a empresa CZN (Corrêa e Reis Ltda.), responsável pela operação do serviço, encerrado em 31 de janeiro de 2025. Antes disso, o espaço servia cerca de 1.200 refeições diárias a R$ 2, com subsídio da Prefeitura, de acordo com informações divulgadas pela antiga gestão.

Em julho, a DPE ingressou com a primeira ação na Justiça contra o município de Belém, solicitando, em caráter de urgência, a reabertura e manutenção do restaurante. Em 4 de setembro, o pedido foi acatado pela juíza Rachel Rocha Mesquita, da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que determinou a reabertura do Restaurante Popular no prazo de 90 dias, garantindo todas as condições administrativas, orçamentárias, operacionais e estruturais necessárias para o pleno funcionamento do espaço.

Na época, a Prefeitura de Belém declarou que o local necessitava de intervenções estruturais, uma vez que foram identificados problemas no esgoto, no tratamento de efluentes e na ventilação.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Funpapa, responsável pela administração do Restaurante Popular, e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

funpapa

restaurante popular de belém

dpe pa

TJPA
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

FOLGA

Segunda-feira é feriado em Belém? Entenda como fica o dia 8 de dezembro

Capital paraense adota ponto facultativo em data dedicada a Nossa Senhora da Conceição

02.12.25 0h21

belém

Operação retira trailers que ocupavam irregularmente vias públicas na Marambaia

Antes da remoção, os proprietários dos trailers foram notificados previamente e receberam prazo para retirar os veículos voluntariamente

02.12.25 0h01

ALTERAÇÕES

Autoescolas de Belém temem redução de alunos após mudanças nas regras para obtenção de CNH

Gestores de algumas unidades afirmaram que ainda devem aguardar a entrada em vigor da medida para detalhar, de forma oficial, o impacto das mudanças

03.12.25 6h00

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda