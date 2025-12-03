Bosque Rodrigues Alves estará fechado para manutenção nesta sexta-feira (5)
Bosque terá atividades suspensas por um dia e reabre no fim de semana.
A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informou nesta quarta-feira (3) que o Bosque Rodrigues Alves, Jardim Zoobotânico da Amazônia, ficará fechado, de forma excepcional, nesta sexta-feira (5), devido a serviços de manutenção.
O espaço retomará seu funcionamento normal nos dias 6 e 7 de dezembro (sábado e domingo).
