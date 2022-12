Fumaça em Belém: incêndio no lixão do Aurá completa uma semana e bombeiros seguem no combate ao fogo

O incêndio no Lixão do Aurá, segundo moradores das comunidades do entorno, completa uma semana nesta quarta-feira (21) e o espaço, que estava supostamente desativado, continua pegando fogo. O Corpo de Bombeiros Militar segue no combate às chamas, que só começou na sexta-feira (16). Em Belém e em Ananindeua, a fumaça que se espalha com o vento continua incomodando a população pelo fedor e irritação nos olhos e sistema respiratório. Sobretudo, o incômodo maior é na comunidade Santana do Aurá, que fica bem perto do lixão, no limite entre os dois municípios.

VEJA MAIS

Estimativas da ONG Pará Solidário, que tem atuado no apoio a pessoas que trabalham catando materiais recicláveis no lixão e moradores da comunidade Santana do Aurá, apontam que pelo menos 2 mil pessoas estão diretamente impactadas pela fumaça. Diariamente, sem incêndios, a população sofre com o mau-cheiro do aterro.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que "o combate aos focos de incêndio, no Aterro Sanitário do Aurá, em Ananindeua, continua sendo feito por equipes de hidrojatos e do Corpo de Bombeiros. Informa também que segue cooperando com as investigações feitas pela Polícia Civil, a fim de identificar possíveis responsáveis". Desde esta terça (20), a Redação Integrada de O Liberal pede posicionamentos atualizados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e ao CBM, mas ambos não deram retorno.

Ainda por nota, a Sesan garante que o lixão "recebe apenas resíduos inertes (materiais oriundos da limpeza urbana, exceto lixo domiciliar). Em relação aos focos de incêndio, a Sesan explica que são recorrentes devido à grande quantidade de resíduos orgânicos que o local recebeu durante anos, o que, em decomposição, naturalmente, gera gás metano. Vários fatores podem desencadear esses focos como descargas atmosféricas, descarte de ponta de cigarro acesa e etc".