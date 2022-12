Fumaça em Belém: céu da capital volta a amanhecer cinza e cheiro de queimado incomoda

Belém novamente amanheceu, nesta segunda-feira (19), com fumaça nos céus e um fedor de lixo queimado. O problema começou na madrugada de sábado (17), com um incêndio, no antigo Lixão do Aurá, no limite entre a capital e Ananindeua. O Corpo de Bombeiros Militar informou que havia combatido fogo no local e que a situação estava controlada. No entanto, com mais fumaça, o caso voltou a chamar atenção. Em alguns locais, a fumaça chega a lembrar um nevoeiro.

Logo pela manhã, a fumaça parecia um nevoeiro no centro de Belém (Emanuele Corrêa / O Liberal)

Ainda no sábado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) disse estar investigando o caso. Já pela Prefeitura de Belém, somente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) respondeu, mas dizendo desconhecer incêndios na região do Aurá e que iria investigar. A Redação Integrada de O Liberal demandou os órgãos municipais e estaduais para novos posicionamentos e atualização sobre as medidas tomadas.

Por nota, enviada nesta segunda-feira (19), o Corpo de Bombeiros Militar e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que "...trabalharam no combate ao incêndio na sede do lixão do Aurá, durante todo o final de semana. A fumaça chegou a superfície por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, (19). A corporação está providenciando apoio para revirar o entulho do local e combater os focos de incêndio".