Fumaça em Belém: comunidade Santana do Aurá sofre com gases de incêndio em lixão há três dias

Há pelo menos três dias, moradores da comunidade Santana do Aurá, no limite entre Belém e Ananindeua e no entorno do lixão do Aurá, estão sofrendo com a fumaça de um incêndio no espaço que deveria estar desativado. Na sexta-feira (16), o foco de incêndio foi identificado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que vem combatendo as chamas e tentando evitar que novos pontos de fogo se formem. Na madrugada de sábado (17), a fumaça começou a se espalhar pela região metropolitana, com fedor de lixo queimado.

Na comunidade, os efeitos da fumaça prejudicam a população local, que vê casas e comércios sendo invadidos com o fedor que provoca irritação na garganta e nos olhos. A doméstica Irene Soares da Luz, de 60 anos, diz que à noite os efeitos são piores, pois quando o vento para, a fumaça desce. "Se pudesse, eu morava em outro lugar. Mas infelizmente não posso", reclamou a moradora, que cria galinhas e diz que isso também afeta os bichos.

VEJA MAIS SOBRE A FUMAÇA EM BELÉM:

Alguns moradores dizem que o fogo começou na quarta-feira, mas o Corpo de Bombeiros informou que o combate ao fogo só começou na sexta (Thiago Gomes / O Liberal)

Maria de Jesus Machado, de 67 anos, mora no conjunto Verdejante. Ela faz doces e mora nesse endereço há 30 anos: "Fica fedendo. Pior horário é de manhã. Umas seis horas, quando vou para a padaria. Tá horrível. Tenho problema de asma", relatou. Ela afirmou que esse problema com focos de incêndio no lixão começou, na verdade, na quarta-feira da semana passada.

A escola municipal Santana do Aurá, vinculada à Prefeitura de Belém, fica relativamente perto do lixão e a fumaça entra na escola. As aulas seguem normalmente, apesar das reclamações da comunidade escolar de que as condições são insuportáveis.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda uma posição sobre o caso.