Fogo em Mosqueiro: órgãos municipais buscam soluções para o controle das chamas

Nesta última terça-feira (5/11), equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec) estiveram junto da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), na Ilha de Mosqueiro, em Belém, para verificar os focos de incêndio que já duram mais de três semanas na região. Durante o encontro, foi constatada a necessidade de uma ação urgente do Corpo de Bombeiros Militar para o controle das chamas. Nesta quarta (06/11), está prevista outra reunião entre os órgãos municipais, a Admos e representantes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Na tarde do último sábado (2/11), moradores do distrito de Mosqueiro denunciaram a ocorrência de fumaça na região. Segundo eles, o caso já durava cerca de duas semanas e é provocado por queima de vegetação no trecho entre a Mata da Marinha e o Portal de Mosqueiro, na PA-391. De acordo com o fiscal da Semma, Rafael Vilas Boas, as causas do incêndio ainda são desconhecidas: “não foi possível constatar como o fogo começou e se alguém foi o responsável pelo sinistro”, afirma.

Os focos de incêndio atingem três comunidades localizadas às margens da PA-391: Nova Esperança, 19 de Abril e Vitória. Segundo os órgãos municipais envolvidos, cerca de 50 famílias vivem nessa região. A Defesa Civil informou que as chamas não atingiram nenhuma residência, mas há riscos de que isso venha a ocorrer. “Apesar de não terem sido atingidas, as famílias já estão sendo prejudicadas pela fumaça, que se alastra e é prejudicial à saúde. A Defesa Civil está no local, até agora, coordenando, articulando e gerenciando as ações a serem tomadas e vai acompanhar, diariamente, o trabalho do Corpo de Bombeiros para conter o fogo”, comenta o coordenador da Defesa Civil, Claudionor Corrêa.

Imagem mostra queimadas na Ilha de Mosqueiro (Foto: Leandro Lima - Admos)

Pedido de reforços

A Defesa Civil já pediu reforços para a Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar que se encontra no local e aguarda a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros de Marituba e do agrupamento da “Operação Fênix”, responsável pelo combate a incêndios florestais. A titular da Semma, Cristiane Ferreira, informou que a Secretaria emitirá relatórios explicando sobre os danos ambientais. “Após investigação de competência da polícia civil, se for criminoso, aplicaremos punição, já que até o presente momento não foi identificada a autoria do incêndio” explica.

Reunião nesta quarta

Representantes da Semma, da Defesa Civil e da Admos irão se reunir novamente nesta quarta-feira (6/11), às 11h, na sede da Agência Distrital em Mosqueiro com representantes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para obter mais informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para combater os incêndios e garantir a segurança da população e aguarda retorno.