Vídeo: Morador denuncia fumaça provocada pela queima de vegetação em Mosqueiro

Moradores de Mosqueiro, distrito de Belém, denunciam a ocorrência constante de fumaça na região. Segundo a população, o caso já dura cerca de duas semanas e estaria sendo provocado pela queima de vegetação no trecho que fica entre a Mata da Marinha e o Portal de Mosqueiro, na PA-391. O advogado Leandro Vasques, morador da Praia do Areião, na Vila, relata que a fumaça atrapalha a visibilidade nas estradas e apresenta um sério risco de acidentes. Um vídeo feito por ele, na tarde deste sábado (2/11), mostra a situação na via.

“Hoje quando eu passei presenciei isso de novo. Já tem umas duas semanas que não para essa fumaça. Tem vários moradores daqui que colocam os vídeos da fumaça também nos grupos de WhatsApp. Dizem que chamaram os bombeiros, mas até agora nada de resolverem isso. Um problema que a conta vai chegar né?! Não tem como o ônibus trafegar, pois precisa ficar parando devido à visibilidade. Às vezes não tem como enxergar na estrada próximo à ponte de mosqueiro. Está um caos”, relata o advogado.

Imagens feitas pelo morador, na tarde deste sábado (2/11) mostram o trecho com baixa visibilidade devido à fumaça. O vídeo foi feito em um dos ônibus que fazem a linha Belém - Mosqueiro. O advogado conta que a fumaça tem chegado até o bairro Vila, causando preocupação sobre problemas respiratórios que afetam a qualidade de vida dos moradores. “A gente está inalando essa fumaça todos os dias, e nenhuma das autoridades parece se importar”, desabafa Leandro Vasques.

VEJA MAIS

Ainda segundo o morador, a situação é preocupante devido ao período de seca em Mosqueiro, que faz com que as queimadas da vegetação se propaguem com mais facilidade. Segundo Vasques, a fumaça é tão intensa que, em algumas manhãs, chega a ser confundida com neblina. Diante da situação, moradores têm procurado as autoridades, mas até o momento não houve uma resposta efetiva. “Já ligaram para bombeiros, para a polícia ambiental, mas nada é feito”, relata o advogado Leandro Vasques.

Os moradores esperam que as denúncias sejam investigadas e que medidas sejam tomadas para prevenir novos incêndios e proteger a saúde dos moradores. A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, Semma e Polícia Civil para obter mais informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para combater os incêndios e garantir a segurança da população.