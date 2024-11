Queimada destrói vegetação em Marudá

O Corpo de Bombeiros foi acionado no último sábado (2) para combater uma queimada em uma área de vegetação às margens da rodovia PA-136, no município de Marapanim, nordeste do Pará. O fogo, que teve início próximo ao trevo para a praia do Crispim, em Marudá, mobilizou a atenção dos moradores da região, preocupados com a proximidade das chamas de suas residências.

Segundo relatos de moradores, o Corpo de Bombeiros de Castanhal foi contactado para a ocorrência. No entanto, eles informaram que todas as equipes da corporação estavam atendendo a outros chamados no mesmo horário, o que gerou receio quanto à rapidez no atendimento e à segurança das famílias que vivem próximas ao local do incêndio.

Após algum tempo, o Corpo de Bombeiros conseguiu enviar equipes ao local. O cenário era desolador. O fogo, que se iniciou em uma área de mata na rodovia, se espalhou rapidamente e destruiu boa parte da vegetação. As chamas duraram mais de 24 horas para serem controladas.

A equipe de reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para questionar se a ausência de equipes na região se deve à falta de efetivo para atender a demanda ou se foi uma situação pontual. Também foram encaminhadas perguntas sobre possíveis feridos, as causas do incêndio e a hipótese de ser um ato criminoso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.