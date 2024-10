Incêndio em mata na Serra do Diamantino assusta moradores em Santarém

Vários moradores que trafegam pela área da Serra do Diamantino, em Santarém, oeste do Pará, registraram um grande incêndio que atingiu a mata no local. Conforme as informações iniciais, o fogo teria começado no final da tarde de domingo (27/10) e se alastrou por uma extensa área. Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros que realizaram o trabalho de controle das chamas durante toda a noite.

O fogo teria atingido o trecho do planalto santareno ainda durante a tarde. Porém, com a escuridão da noite, os focos ficaram mais evidentes. Os moradores informaram sobre o caso para os bombeiros, que enviaram uma viatura para controlar a situação. O fogo já havia atingido uma grande área de mata. Conforme os relatos iniciais, não há informações sobre o que teria dado início ao fogo no local. Vários outros focos de incêndio ainda teriam sido registrados em outras áreas de vegetação pela cidade.

Conforme a Polícia Civil, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará sobre o trabalho realizado para extinguir as chamas. "O CBM informa que controlou as chamas em uma área de vegetação e não houve vítimas", comunicaram em nota.