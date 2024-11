Incêndio em área de mata assusta quem passa pela PA-136, em Castanhal

Um incêndio foi registrado no começo da tarde deste domingo, 3, na PA-136, após o perímetro urbano de Castanhal, no nordeste do Pará. Testemunhas que passavam pelo local realizaram o registro das chamas em vídeos, que circulam nas redes sociais.

As imagens chamam atenção pela extensão da área que está pegando fogo, uma vez que as chamas atingem um espaço de campo aberto, próximo à rodovia. Muita fumaça acaba se espalhando pelo local. Pessoas que trafegam pela via reclamam do cheiro forte de queimado.

Segundo uma das testemunhas que passaram pelo local e registraram o incêndio, o perímetro exato da ocorrência fica próximo a uma fábrica de polpas de frutas.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), mas não obteve retorno. Aguardamos o envio de nota da corporação sobre o assunto.