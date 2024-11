Incêndio destrói quatro casas e atinge parcialmente mais outra na Ilha de Algodoal

Um incêndio destruiu completamente quatro casas da mesma família e atingiu mais outra parcialmente na manhã desta terça-feira (5/11), na Rua Bragantino, próximo a um campo de futebol da Ilha de Algodoal, localizada no município de Maracanã, no nordeste do Pará. Ninguém se feriu.

A residência onde morava Josinaldo Costa Brito, 25 anos, junto com o pai, a irmã, o namorado dela e o filho do casal, foi uma das afetadas. Ele conta como tudo aconteceu. “O fogo começou na casa do meu tio, no segundo andar, por volta das 6h30. Ele (tio) estava dormindo no andar de baixo e uma sobrinha dele estava no andar de cima, onde o incêndio começou. Quando o fogo pegou no colchão se alastrou rapidamente. Só deu tempo dele correr com a criança e sair da casa”, contou.

Com o avanço do sinistro, outras três casas de familiares de Josinaldo foram tomadas pelas chamas. Os outros moradores da área se mobilizaram para apagar o fogo, que só parou depois que atingiu os cinco imóveis.

Quem quiser ajudar as famílias afetadas pode entrar em contato com o número 98201-7194 e falar diretamente com o Josinaldo.