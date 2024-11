Incêndio é registrado atrás do Terminal Rodoviário de Ananindeua

Um incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (1º/11) atrás do Terminal Rodoviário de Ananindeua, que fica na BR-316, na Grande Belém. Ainda não se sabe a dimensão do sinistro ou como o fogo iniciou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) está no local para controlar as chamas.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado e mostra um caminhão do CBMPA em uma área de mata, sendo que uma parte dela está queimada e com fumaça. A Redação Integrada de O Liberal está em campo para coletar mais informações do caso.