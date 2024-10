Princípio de incêndio é registrado em hospital no bairro do Umarizal, em Belém

Um princípio de incêndio foi registrado no Hospital do Coração, no bairro do Umarizal, em Belém, na manhã desta terça-feira (29). O Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou a ocorrência e informou que não houve vítimas.

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no hospital, localizado na travessa Dom Pedro I. O princípio de incêndio ocorreu no quinto andar do hospital. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno. E também está tentando contato com a direção do Hospital do Coração.