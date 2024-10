Incêndio atinge lanchonete e assusta moradores do bairro de Nazaré

Um princípio de incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira (28), um estabelecimento comercial especializado em salgados fritos na hora, localizado na avenida Governador José Malcher, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa Almirante Wandenkolk, no bairro de Nazaré, em Belém. Ninguém se feriu no incidente. O alerta foi dado por volta das 18h, pela equipe de uma escola técnica que fica ao lado do estabelecimento onde aconteceu o princípio de incêndio. A loja de salgados estava fechada.

O Corpo de Bombeiros informou que as primeiras perícias apontam para um problema na parte elétrica da cozinha como provável causa do incidente, as chamas atingiram o teto da lanchonete. Moradores da vizinhança e pedestres que passavam pelo local observaram colunas de fumaça saindo do estabelecimento, o que despertou a preocupação de que as chamas tomassem mais corpo e se alastrassem.

A equipe dos Bombeiros foi acionada rapidamente e conseguiu evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas do comércio. O tenente Rodrigo Goes, do Corpo de Bombeiros, informou que as chamas foram controladas a tempo.

“Foi um princípio de incêndio, ao que tudo indica, na parte elétrica da cozinha, mas, chegamos a tempo e conseguimos controlar toda a situação. Fizemos acesso pelo lado, porque era melhor, tendo em vista que as chamas já tinham atingido também na parte de cima do telhado.”

Segundo Goes, os danos no interior do estabelecimento foram limitados. “A parte interna do estabelecimento não foi inutilizada, visto que foi apenas um princípio de incêndio e o Corpo de Bombeiros chegou rápido, impedindo que o prejuízo fosse maior”, disse.

Um funcionário do local informou não saber a origem exata das chamas. Após o controle do incêndio, a equipe dos Bombeiros deu início a uma verificação de possíveis focos remanescentes.

A proprietária da escola técnica, Priscila Mcphee, explicou que os funcionários da instituição ouviram estalos. "Eles foram olhar, pensavam até que tinha acontecido algum acidente perto da escola. Quando foram ver estava saindo fumaça e fogo pelo telhado da casa ao lado. Me acionaram e a gente foi bater na casa, mas, ninguém aparecia. Como é parede com parede, pegamos todos os nossos extintores de incêndio e começamos a apagar o fogo daqui para lá, com o auxílio de uma mangueira", contou.

Os funcionários de uma padaria próxima se juntaram ao grupo e também atuaram no combate às chamas. Aproximadamente 20 minutos depois, os bombeiros chegaram e controlaram a situação. "Graças a Deus ninguém se feriu. Nossas aulas hoje encerraram às 17h. Foi tudo tranquilo. Estávamos em quatro pessoas só na escola. Aparentemente está tudo bem", declarou a proprietária. A escola acionou o seguro e está verificando possíveis prejuízos a uma área onde há aparelhos de ar-condicionado e que pode ter sido atingida.