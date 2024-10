Final de semana é marcado por cinco incêndios entre Belém e região nordeste do estado 

O final de semana foi marcado por ocorrências de incêndios na Grande Belém e Abaetetuba, região nordeste do estado. O Corpo de Bombeiros do Pará confirmou cinco pontos de incêndio sendo no bairro do Curió-Utinga, Jurunas, Outeiro, Abaetetuba e em uma vegetação que atingiu uma região entre Barcarena e Moju. As ocorrências foram registradas no último sábado (26).

Moradores da Vila Classe A, no bairro Curió-Utinga, em Belém, perderam tudo o que tinham durante o incêndio de grandes proporções na noite do último sábado (26/10). A vila fica localizada entre as passagens Gaspar Dutra e Augusta. O fogo, que começou por volta das 21h, avançou rapidamente. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que 13 casas foram atingidas, 9 casas consumidas totalmente pelas chamas e 3 parcialmente afetadas. Não houve vítima.

Raquel Miranda, 50 anos, é uma das pessoas que vivem o luto e o desespero após o incêndio. Cozinheira, ela morava com o irmão cadeirante em uma casa de dois andares de alvenaria. “Não sei dizer direito como começou. O óleo de uma fritura na casa da vizinha espirrou e o fogo se espalhou em segundos, o botijão também pegou fogo. Quando vi, já não tinha mais para onde correr”, conta ela, ainda em choque com a rapidez das chamas. Raquel estava fora de casa, na avenida João Paulo II, e só soube do incêndio pelo telefone. Desesperada, correu de volta ao local para encontrar o irmão já do lado de fora, resgatado por vizinhos. “Perdemos tudo, documentos, roupas, nosso lar… Mas agradeço a Deus por meu irmão estar vivo. Se os vizinhos não o tivessem tirado, ele estaria morto, pois não pode andar”, disse.

Outro caso dramático é o de Maria da Silva, autônoma de 54 anos, que há 28 vivia em uma casa de madeira, onde seu filho também tinha um negócio de telagem. Todo o maquinário dele foi destruído, assim como os móveis e bens pessoais da proprietária. Maria não estava no local quando o fogo começou e, ao retornar, encontrou apenas cinzas do que um dia foi o lar que construiu ao longo de quase três décadas. “A sensação de perda é total. Ver tudo o que construímos com carinho e esforço ser destruído é devastador. Mas, mesmo com essa dor, tenho fé de que Deus vai nos dar força para reconstruir”, desabafou.

Na manhã deste domingo (27/10), equipes da Defesa Civil do Estado e do Município estiveram no local, realizando o levantamento dos prejuízos e orientando os moradores sobre pontos de apoio. Para quem deseja ajudar as famílias atingidas, doações estão sendo recebidas diretamente na Viela Classe A, além de pontos como o Instituto Magalhães, igrejas e centros comunitários do entorno.

Em meio ao drama, a solidariedade dos vizinhos e da comunidade traz algum alento às famílias. Mas o pedido por doações é urgente. Até o momento, segundo os moradores, a ajuda ainda não foi suficiente para reverter as perdas. Sem um lugar para morar e com poucos recursos, essas famílias buscam apoio para reconstruir suas vidas.

JURUNAS

No bairro do Jurunas, o incêndio foi registrado na tarde de sábado, 26, em uma casa, na passagem Helena Dias, que ficou destruída pelas chamas. Por meio das redes sociais, circularam vídeos que mostram a casa de madeira praticamente consumida. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que atuou no combate às chamas e que não houve vítimas e nem propagação para outras residências.

Um internauta chegou a postar um vídeo mostrando agentes do Corpo de Bombeiros combatendo as chamas, mas o imóvel aparecia já bastante destruído.

OUTEIRO

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores por causa de um incêndio ocorrido no bairro Fama, na Ilha de Outeiro, distrito de Belém, no final da tarde deste sábado (26/10). O incêndio entrou pela noite, mas segundo informou o CIOP, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que se tratava de um incêndio em vegetação. Não houve registro de vítimas e as chamas foram controladas.

BARCARENA

O outro incêndio foi registrado entre os municípios de Barcarena e Moju. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que se tratava de um incêndio em vegetação de grandes proporções. Não houve registro de vítimas e as chamas foram controladas após aproximadamente cinco horas de combate.

MOJU

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que se tratava de um incêndio em vegetação, com acesso por embarcação. O combate foi realizado e foi feito o controle durante o período noturno. Não houve registro de vítimas.

ABAETETUBA

Em Abaetetuba, o Corpo de Bombeiros combateu um grande foco que foi completamente debelado às 22h de sábado (26). No entanto, a área voltou a pegar fogo na manhã de domingo (27). Dois caminhões de combate a incêndio retornaram ao local após as 10h para iniciar uma nova operação de combate às chamas.