Incêndio de grandes proporções atinge área de mata no bairro do Bengui, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata na noite deste domingo (27/10), na Rua São Clemente, entre a passagem Santo Antônio e a Rua da Pratinha, no bairro do Bengui, em Belém. Pelo menos uma casa foi atingida pelo fogo que, segundo moradores, começou no sábado (26), com fumaça aparente, mas se alastrou mesmo na tarde deste domingo, principalmente depois das 18h. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) esteve no local para controlar o sinistro. Ninguém se feriu. Veja:

Na Rua da Pratinha existe uma vila chamada Aeros Ville. Lá, uma árvore e uma casa foram atingidas pelo fogo. A residência afetada pelo incêndio foi a de Daniely Souza, 39 anos, onde ela reside com o marido, a filha e dois cachorros. Por sorte, apenas o telhado do imóvel foi afetado.

“Eu estava sozinha em casa junto com as minhas cadelas na hora que o fogo começou. Se não fosse os moradores, que entraram na minha casa para ajudar, não sei o que tinha acontecido. Foi livramento. Não me machuquei. Comecei a me tremer de medo. Só o que pensei foi em tirar elas (cachorras) de lá e sair para tentar fazer alguma coisa”, relatou.

Uma equipe da Equatorial Pará foi até o local para desligar a rede de energia para que o CBMPA pudesse retirar um bambuzal que caiu na passagem Santo Antônio, por conta do incêndio. Até às 21h20, os militares do Corpo de Bombeiros ainda tentavam controlar o fogo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)