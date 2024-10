CIOp confirma incêndios na noite deste sábado em Belém, Outeiro e Barcarena

O Centro Integrado de Operações (CIOp) confirmou a ocorrência de quatro incêndios, ao menos dois de grandes proporções, ocorridos todos entre o final da tarde e início da noite deste sábado (26/10). Os bombeiros trabalhavam com a hipótese do surgimento do fogo causado pelo tempo seco e quente na região estadual.

O fogo descontrolado foi registrado em Belém (bairro do Curió-Utinga), Outeiro (bairro Fama), Barcarena, e um quarto entre Barcarena e Moju, sobre esses dois últimos, não foram informados os bairros exatos.

A princípio, não houve registro de feridos mas, principalmente, no Curió-Utinga, várias casas de madeira foram consumidas rapidamente pelas chamas.

O CIOp confirmou a presença de equipes do Corpo de Bombeiros atuando para debelar as chamas em todos os incêndios, exceto no incêndio, cujo local não foi localizado, com precisão, entre os municípios de Barcarena e Moju, esse incêndio chegou a ser visto por moradores do alto de prédios no bairro de Nazaré, em Belém.

Pelas imagens, é possível que ele tenha ocorrido em área de mata, mas também não foi descartada a ocorrência na região insular em frente a Belém, que abriga Ilhas como a das Aves e a Ilha dos Papagaios, que, aliás, fica na região de Outeiro.

Curió-Utinga, em Belém

Um incêndio de grande proporção começou próximo das 21h, deste sábado no bairro Curió-Utinga. O CIOP confirmou o ocorrido ao Grupo Liberal que foi acionado por moradores, e, de imediato, guarnições dos bombeiros se dirigiram para a área. Vídeos circulam pelas redes sociais mostrando grandes labaredas e o intenso fogo consumindo várias casas de madeira.

Fama, em Outeiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores por causa de um incêndio ocorrido no bairro Fama, na Ilha de Outeiro, distrito de Belém, no final da tarde deste sábado (26/10). O incêndio entrou pela noite, mas segundo informou o CIOP, não houve feridos.

O Centro Integrado de Operações (CIOp) confirmou que designou equipe para combater o fogo no local, que fica atrás do bairro Nova República II.

Barcarena

Já próximo das 22h, deste sábado, o Grupo Liberal foi informado por internautas nas redes sociais da empresa sobre um incêndio de grande proporção no município de Barcarena, que desde este ano de 2023 passou a integrar a região metropolitana de Belém. O CIOp confirmou a ocorrência e a presença das equipes dos bombeiros na área, que seria próxima a um campo de futebol.

Em vídeo postado por internautas, é possível ver uma área de mata enorme sendo tomada pelo fogo, e diversas pessoas, entre homens e mulheres, assistindo tudo à distância.