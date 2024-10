Incêndio de grandes proporções atinge shopping no Brás, no centro de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25 na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas. As informações são do portal Metrópoles. O centro comercial fica na rua Barão de Ladário, no número 300.





A rua é um centro de comércio muito movimentado durante a manhã no Brás. A rua é bem próximo da chamada "feira da madrugada”. Neste momento, há oito viaturas dos bombeiros no local. Essa é a segunda vez na semana que um incêndio atinge a região. Na manhã do último domingo (27), um prédio comercial no Brás, localizado na rua Dr. João Alves de Lima, pegou fogo e chegou a apresentar risco de colapso estrutural, ainda segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

VEJA MAIS:

Os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência no prédio às 8h47 do domingo. O fogo se concentrou no último pavimento do edifício. Por volta das 20h10 do mesmo dia, o fogo já havia sido extinto. Em fase de rescaldo, militares em 10 viaturas acompanharam a ocorrência.