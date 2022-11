Final da Super Liga de Futebol é marcada por jogos acirrados e bastante diversão no Colégio Marista

A grande final da Super Liga de Futebol do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré começou às 13h desta quarta-feira (30). Organizado pelo grêmio estudantil da instituição, o evento contou com a participação de oito times masculinos e outros dois femininos em busca do grito de campeão nesta tarde. Foram mais de 150 alunos inscritos na Super Liga. Os jogos aconteceram na quadra da escola, localizada no bairro Nazaré. A competição é realizada há mais de uma década e ocorre uma única vez no ano.

A Super Liga de Futebol acontece entre docentes do 9º ano do ensino fundamental até o terceirão do ensino médio. Já a Mini Liga, é destinada apenas para alunos do 5º ao 8º ano.

Desde o início da tarde, as partidas começaram agitadas e com a animação dos torcedores. No jogo entre Inter de Milão e Roma, o placar terminou 5 x 4.

Artilheiro do campeonato

Depois de uma partida difícil contra o Roma, Paulo Zing Freitas, 16 anos, estava na artilharia com seis gols e a um pequeno passo da final da Super Liga (Ivan Duarte / O Liberal)

Após o clássico inspirado no campeonato italiano, Paulo Zing Freitas, 16 anos, estava na artilharia da Super Liga com seis gols e foi o destaque do jogo. Ele manteve a humildade ao ser questionado sobre a emoção da artilharia e destacou o desempenho do time. “É uma sensação indescritível, ainda mais nessa reta de final de ano. Estamos disputando o campeonato contra o terceirão. Mais grato ainda de estar sendo o destaque desse campeonato. Estamos jogando muito bem e entrosados. São alunos do 1º ano. Decidi jogar com ele porque sei do potencial o time tem”, disse Paulo, aluno do 2º do ensino médio.

Jogo acirrado entre as meninas

Beatriz Caires, 15 anos, que jogou pela Espanha, garantiu que a seleção iria ganhar da seleção do Estados Unidos na final (Ivan Duarte / O Liberal)

Por conta da quantidade de times que se inscreveram no torneio. Houve uma amistoso, que serviu como prévia para a final entre as meninas. As seleções Espanha e Estados Unidos mostraram a garra em campo. O jogo terminou 2x0 para a seleção espanhola.

Beatriz Caires, 15 anos, que jogou pela Espanha, garantiu que a seleção iria ganhar novamente dos Estados Unidos na final. “Nosso time jogou muito bem. Elas (atletas do Estados Unidos) são ótimas jogadoras, mas eu acho que na final a gente (Espanha) leva também. Acredito que o placar vai ser 2 ou 3x0 para nós”, comentou.

Parceria nas premiações

A Brás Burger e a Família da Pizza atuaram como parceiras nas premiações do campeonato. Para os campeões do dos times masculino e feminino, cada jovem recebeu um combo da hambugueria. Além disso, um prêmio coletivo de quatro pizzas foi disponibilizado a todos jogadores pizzaria.

Super Liga de Basquete

No próximo sábado (3) será realizado a Super Liga de basquete. Alunos do 9º ano do ensino fundamental até o terceirão do ensino médio do colégio Marista vão participar.