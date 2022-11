Fiéis louvam Nossa Senhora da Imaculada Conceição no Círio de Ponta de Pedras

Este domingo (27) foi emocionante para moradores do município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, quando cerca de 12 mil pessoas saíram às ruas para homenagear a santa padroeira, no Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A demonstração de fé e devoção mobilizou pessoas de diferentes idades e integra a Festividade em louvor à santa, cuja programação prosseguirá até 8 de dezembro. Entretanto, em 7 de dezembro serão abertos os festejos do jubileu de 60 anos da Diocese de Ponta de Pedras.

O Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi presidido pelo bispo da Diocese de Ponta de Pedra, dom Teodoro Mendes Tavares, que responde pela Paróquia Catedral no município. Ele e outros membros do Clero participaram da romaria dos fiéis, entre os quais o cura da Catedral, padre Edileno Félix. Ao longo da procissão, Nossa Senhora foi saudada por famílias e público em geral nas casas e estabelecimentos, com muita gente e instituições prestando homenagem à santa de devoção.

Festa para Maria

A programação do Círio 2022 teve início com a celebração de missa às 7 horas na Igrejinha, assim chamada carinhosamente a primeira igreja erguida no município, no bairro Centro. A cerimônia foi presidida pelo vigário episcopal, padre David Charles Teixeira. Em seguida, por volta das 8 horas, o Círio saiu pelas ruas da cidade em rumo à Catedral de Ponta de Pedras, também no centro do município.

Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição percorreu vias da sede de Ponta de Pedras (Foto: Divulgação)

A Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi conduzida por religiosos e fiéis em uma Berlinda toda ornamentada com flores. "Nossa Senhora recebeu várias homenages durante o percurso do Círio, ou seja, o povo renovou a sua fé em gestos de devoção e amor para com ela", destacou padre Edileno Félix, observando que o Círio deste domingo marcou a retomada da romaria de forma presencial em Ponta de Pedras, após dois anos de pique da pandemia da covid-19.

A grande caminhada de fé dos devotos terminou por volta das 10h30, ou seja, a procissão contou com duas horas e meia de duração. Este ano, a Festividade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição contou com o tema "Maria, Mãe e Mestra", o mesmo do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, enfocando o exemplo de Nossa Senhora como a educadora que, com seu exemplo, guia os filhos no caminho do Evangelho.