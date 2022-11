Em Santarém, Círio de Nossa Senhora da Conceição volta às ruas após dois anos

Cerca de 200 mil devotos de Nossa Senhora da Conceição voltaram às ruas de Santarém, no Baixo Amazonas, para celebrar o Círio da padroeira do município, após dois anos de pandemia. A 104ª edição da festividade católica aconteceu neste domingo (27).

O número de romeiros participantes da edição foi estimado pelos órgãos de segurança pública. O Círio de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará, que movimenta a economia e o turismo local.

O traslado teve início logo após a tradicional missa de envio, na Praça Barão de Santarém, diante de milhares de fiéis. A missa foi celebrada por Dom Esmeraldo Barreto de Farias, ex-bispo de Santarém, que atualmente responde pela Diocese de Araçuaí, em Minas Gerais.

Fiéis voltaram às ruas após dois anos. (Agência Santarém/ Prefeitura de Santarém)

Entre os devotos, estavam os chamados "cordeiros", que chegam cedo, ainda à noite, para reservar o lugar na procissão, especialmente um lugar na corda dos promesseiros, um dos principais símbolos da fé do Círio de Nossa Senhora da Conceição, que tem significado semelhante no Círio de Nazaré, de Belém.

O eletricista Edson Luíz chegou cedo para conseguir um lugar na corda. "Eu vou na corda há 11 anos, mesmo nos Círios alternativos que aconteceram em 2020 e 2021, não deixei de participar", contou. Ir na corda é o pagamento de uma promessa e o agradecimento de graças alcançadas. Ele revelou que esteve com a mãe muito doente e sem emprego, mas conseguiu atingir os objetivos com a interseção da santa. "Agradeço a deus pelo dom da vida e pela saúde depois dessa pandemia", acrescentou.

Já a idosa Maria de Fátima Correia Santos, que sofre de baixa visão, contou que estava há cerca de dez anos sem participar dessa procissão. "Fiz uma promessa e vim cumprir. Foi maravilhoso. Voltei ao Círio mesmo com problemas de saúde, mas mesmo assim eu vim e consegui fazer todo o percurso", contou.

O trajeto da procissão foi marcado por imagens de devoção e de emoção. Os romeiros cumpriram o trajeto em oração, realizando promessas e agradecendo por graças alcançadas. Alguns deles seguiram o percurso descalços, em sinal de sacrifício.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, comentou que o retorno do Círio às ruas da cidade foi possível graças à vacina contra a covid-19: "Estamos vivendo um novo momento, neste Círio 2022, retomando seu formato tradicional em romaria. Vitória que só foi possível graças a Deus e à proteção de Nossa Senhora, que nos ajudaram a trazer a vacina para proteger nossa população e salvar milhares de vidas".

"Que Nossa Senhora da Conceição nos ensine a caminhar em comunhão com a igreja, com os mais necessitados com as mulheres e homens de bem e que nossa cidade possa continuar caminhando para novos sonhos e novas esperanças”, acrescentou.

A multidão tomou a rua designada para o trajeto do Círio. (Agência Santarém/ Prefeitura de Santarém)

Estrutura

A Prefeitura Municipal de Santarém informou que o trânsito foi organizado por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), que delimitou as áreas do trajeto da romaria, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizou o efetivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o atendimento de fieis em caso de necessidade, mas nenhuma intercorrência grave foi registrada.

Logo após a passagem da procissão, os agentes de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb) promoveram a retirada imediata da sujeira deixada pelos romeiros do trajeto do Círio, inclusive, a maior parte de embalagens descartáveis, cuja maior parte será reaproveitada por cooperativas de reciclagem.