Fibromialgia: doença afeta 4% da população mundial; saiba o que é e o tratamento da doença

Sendo uma doença sem cura, a fibromialgia é uma doença que afeta mais de 4% da população mundial, conforme aponta a Organização Mundial de Saúde (OMS). Desse panorama, 90% são mulheres. Esta sexta-feira (12), é lembrada como o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, criado em 2021, com o objetivo de alertar a população sobre essa enfermidade que, até o momento, ainda não tem causa definida.

A reumatologista Izabel Morhy, de Belém, explica que a fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por dores intensas na musculatura. Além da dor, a enfermidade pode, ainda, causar mudanças de humor, fadiga e gerar alterações no sono. “A identificação da doença se faz na anamnese e exame físico. Sempre afastando outras doenças que podem iniciar com sintomas semelhantes, tais como hipotireoidismo, polimialgia reumática, colagenoses, reação a medicamentos como estatinas, fibratos, drogas como cocaína e cannabis”, pontuou Izabel.

O que é a fibromialgia

O que é: uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dor difusa

Causa: apesar de não existir uma causa conhecida, suspeita-se que a doença seja provocada por fatores genéticos, neurológicos, psicológicos ou imunológicos.

Sintomas: dores que se espalham por várias partes do corpo, fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e alterações de memória e de atenção

Como é tratada a Fribromialgia

O tratamento da doença é realizado a partir de duas alternativas, como pontua a médica. “A primeira [forma de tratamento] é não medicamentosa, por meio de atividade física compatível a cada caso, psicoterapia cognitiva comportamental e acupuntura. A segunda via é medicamentosa, em que podemos usar analgésicos simples ou de ação central, miorrelaxante, antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos que são indutores do sono”, frisou.

A especialista alerta que a faixa etária com maior incidência da doença está entre pessoas de 25 a 65 anos. Geralmente os casos são mais recorrentes em mulheres do que em homens. Por conta do público feminino ser o maior em ocorrências, Izabel faz um alerta às mulheres: “Mulheres, não queiram ser perfeitas em tudo sempre. Conciliar trabalho, vida pessoal e familiar é uma carga muito grande. Gera estresse se não for bem dosada”.

Onde buscar atendimento para tratar a fibromialgia

A Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), informou que, no Pará, o atendimento para pacientes com fibromialgia é feito no Hospital Jean Bittar. O encaminhamento para atendimento com profissionais especializados é feito a partir da Unidade Básica de Saúde (UBS), que encaminhará ao atendimento de referência, caso seja necessário.

(Com a colaboração de Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)