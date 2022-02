Entenda o que são, as causas e tratamentos da Fibromialgia, Alzheimer e Lúpus

Muito mais que uma campanha mundial, o Fevereiro Roxo vem para alertar e conscientizar sobre o diagnóstico precoce de três doenças crônicas: Fibromialgia; Alzheimer e Lúpus. Apesar de serem incuráveis, todas têm tratamentos e se descoberta em fase inicial, os sintomas podem ser controlados ou retardados, gerando melhor qualidade de vidas aos acometidos pelas patologias. Entenda o que é cada doença e como tratá-las.

O que é a Fibromialgia?

A Fibromialgia é uma doença reumática, de causas desconhecidas, que afeta principalmente a musculatura e as articulações. Normalmente os pacientes apresentam dor generalizada, por mais de três meses, acompanhadas de sono e cansaço. Em alguns casos pode haver variação no humor, crises de ansiedade e depressão, além de alterações da concentração e de memória.

Como é o diagnóstico de Fibromialgia?

Caso a pessoa esteja apresentando sintomas de Fibromialgia, o recomendado é procurar um reumatologista que deverá passar exames clínicos, físicos e laboratoriais e entender o histórico do paciente para descartar qualquer outra doença similar. Alguns exames de imagem precisam ser interpretados com muita cautela, já que possíveis inflamações podem ser as causas da dor.

Como é o tratamento da Fibromialgia?

Não há um medicamento específico para a Fibromialgia, mas elas alguns remédios podem ser úteis para diminuir a dor, melhorar o sono e dar mais disposição. Para além dos comprimidos, os especialistas indicam atividades de baixo impacto, como os exercícios aeróbicos, hidroginásticas, acupuntura e massagem, do tipo shiatsu.

O que é o Lúpus?

O Lúpus é uma doença inflamatória autoimune que pode comprometer diferentes órgãos e tecidos. Os mais comuns são: pele, articulações, rins e cérebro. Não há exames específicos para a doença, mas o especialista pode pedir exames de sangue, urina e anotar os sintomas clínicos durante a consulta. Também não há uma vacina que possa prevenir o surgimento da doença.

Quais são os sinais e sintomas de Lúpus?

O paciente pode apresentar fadiga; febre; dor nas articulações; rigidez muscular e inchaços; vermelhidão na face, que pode piorar com a luz do sol.

Quais são os tipos de Lúpus?

O diagnóstico pode ser divido em quatro: Lúpus Discoide; Lúpus Sistêmicos; Lúpus por indicação de drogas e Lúpus Neonatal.

O Lúpus Discoides é quando a inflamação é restrita à pele. Em geral, o paciente apresenta manchas avermelhadas, com diferentes tamanhos e cores e quase sempre surgem no couro cabeludo, na nuca e no rosto.

é quando a inflamação é restrita à pele. Em geral, o paciente apresenta manchas avermelhadas, com diferentes tamanhos e cores e quase sempre surgem no couro cabeludo, na nuca e no rosto. Já o Lúpus Sistêmicos compromete os órgãos ou vários sistemas do corpo. Além das inflamações na pele, o paciente pode ter comprometimento nos rins, coração, pulmões, sangue e articulações.

compromete os órgãos ou vários sistemas do corpo. Além das inflamações na pele, o paciente pode ter comprometimento nos rins, coração, pulmões, sangue e articulações. No caso do Lúpus induzido por drogas é algo isolado pela medicina, isso porque a doença é acometida por uso de substâncias, como drogas ou medicamentos. As inflamações são similares aos da doença e podem desaparecer assim que interromper ou finalizar o uso dos produtos.

por drogas é algo isolado pela medicina, isso porque a doença é acometida por uso de substâncias, como drogas ou medicamentos. As inflamações são similares aos da doença e podem desaparecer assim que interromper ou finalizar o uso dos produtos. E por fim, não menos importante, o Lúpus Neonatal. É um caso raro e afeta os recém-nascidos de mulheres que têm lúpus. O diagnóstico precisa ser feito ainda nos primeiros dias. Em geral, o bebê nasce com lesões da pele, comprometimento no fígado ou com baixa células sanguíneas. Neste casos, a doença não é progressiva e pode sumir naturalmente depois de uns meses.

Qual o tratamento para o Lúpus?

O médico especialista é o melhor a informar qual o tratamento que o paciente deve seguir. Em geral, para casos leves e graves, os remédios receitados são imunossupressores e alguns corticóides. Se as lesões são cutâneas, os paciente também precisam evitar a exposição solar.

O que é o Alzheimer?

A Doença de Alzheimer, também conhecida como DA, é um transtorno neurodegenerativo progressivo. Pode provocar perda de memória, causar demência e comprometer as atividades básicas de rotina, como as atividades domésticas e perda de autonomia. Em casos mais graves, pessoas com Alzheimer pode apresentar irritabilidade, problemas na fala, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo.

Quais as causas do Alzheimer?

Ainda não há pesquisas que comprovem as causas da doença, mas um estudo em conjunto de brasileiros da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade de Queensland, da Austrália, de 2021, elenca que a hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, sedentarismo e obesidade são fatores de riscos para o surgimento da doença.

Qual o tratamento para o Alzheimer?

Para os casos de Alzheimer, os especialistas iniciam os tratamentos com suplemento alimentar e vitamínico. Podem ser inclusos, ainda, algumas medicações que melhoram o sistema cognitivo. Embora não há uma maneira de prevenção, o indicado é manter a mente ativa, com bons hábitos alimentares, atividade física e uma vida social ativa.