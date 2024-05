Feira de adoção e vacinação de cães e gatos é realizada no próximo sábado, em Belém

A 95ª Feira de Adoção de Cães e Gatos ocorre no próximo sábado, 11, em Belém. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar um novo lar para animais que foram acolhidos das ruas ou abandonados. Na mesma oportunidade, os novos tutores poderão vacinar os animais por meio da Campanha de Vacina Antirrábica, que é realizada simultaneamente. As ações serão no estacionamento de um shopping, localizado na avenida Augusto Montenegro, das 9h às 13h.

A Feira de Adoção também é uma forte aliada ao combate do alto percentual de cães e gatos abandonados e a necessidade de liberar espaços para acomodar outros animais em situação de abandono no município de Belém.

As ações de saúde pública são uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Speda) e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Outras formas de adoção

A adoção de pets no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na Augusto Montenegro, no bairro Parque Guajará, vinculado ao Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico) pode ser feitas diariamente, de segunda a sexta, de 10h às 12h e de 13h às 15h; e nos finais de semana e feriados, das 10h às 12h.

Outras formas para quem deseja adotar cachorro ou gato na capital paraense ocorrem com realização de feiras no estacionamento do shopping - parceiro da Prefeitura nessa ação -, assim cmo em espaços públicos, como as praças, quando há convite de participação em algum evento.

Serviço:

Feira de adoção e vacinação de cães e gatos

Data: 11/05

Hora: de 9h às 13h

Local: Parque Shopping, avenida Augusto Montenegro, 4300