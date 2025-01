famílias vítimas de incêndio em canudos, em belém, vão receber benefício habitacional

Equipes da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) visitaram as três famílias vítimas do incêndio ocorrido no último dia 31, no bairro de Canudos, em Belém. As residências, todas em madeira, localizadas na passagem Nazaré entre as vias Roso Danin e Cipriano Santos, foram totalmente destruídas pelo fogo.

Segundo Patrícia Reis Carvalho, gerente executiva de Assistência Social da Cohab, entre os moradores cadastrados estão uma cadeirante que está hospitalizada por ter inalado grande quantidade de fumaça, e uma grávida. “Fizemos os laudos social e de engenharia. E, no menor espaço de tempo possível, a Cohab deve garantir que as famílias recebam o benefício habitacional Sua Casa, e assim, possam começar a reconstruir suas vidas”, disse. A visita da equipe ocorreu na quinta-feira (2).

O Programa Habitacional Sua Casa consiste na concessão de dois benefícios: auxílio para aquisição de materiais a serem utilizados na construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação da unidade habitacional e auxílio para a contratação da mão de obra do pedreiro. O recurso pode chegar a até R$ 21 mil.

Outras 24 famílias tiveram suas casas atingidas por incêndios somente no mês de dezembro nos bairros da Condor, Pedreira, Telégrafo, Tapanã e Terra Firme, e no distrito de Icoaraci. As famílias que são vítimas de sinistro e desastres naturais têm prioridade ao recebimento do benefício e ainda a família que habite imóvel em condições mínimas de habitação; em situação de vulnerabilidade social; cujo responsável pela subsistência seja mulher; e ainda o arrimo de família e a pessoa com deficiência ou idosa e ainda com menor renda familiar dentro do limite do Programa, e quem reside em município com o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).