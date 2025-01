Vítimas de incêndio em casas de Canudos, em Belém, pedem doações

O incêndio que atingiu quatro casas no bairro de Canudos, em Belém, deixou três famílias desabrigadas desde a madrugada de quarta-feira (1º/01). As vítimas, que moram na passagem Nazaré, entre as ruas Roso Danin e Cipriano Santos, pedem doações para conseguir se manter após perder tudo. Nesta quinta-feira (2/01), Keila Fernanda Carvalho de Lima, de 30 anos, que teve a casa parcialmente atingida, pede ajuda para que todos os familiares consigam se restabelecer após a tragédia.

“A minha casa era a última e foi parcialmente atingida. Mas a casa da minha mãe e dos meus tios foi completamente destruída. Não restou nada. Quem puder ajudar, pode trazer os mantimentos, roupas, itens de higiene aqui na casa da nossa vizinha na passagem Nazaré, bem em frente ao local do incêndio”, informou.

Keila Lima, vítima que teve a casa parcialmente atingida pelo incêndio. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Grávida de cinco meses, Keila diz que os itens que a família mais precisa são fraldas geriátrica e também para criança. “Peço que quem tenha fralda geriátrica traga até nós. Minha tia que precisa de cadeira de rodas vai precisar muito dessa fralda. Além disso, minha filha de dois anos também precisa e não temos como comprar no momento. Esses são os itens principais no momento”, comunicou.

Para quem puder ajudar com transferências via pix, a família disponibilizou a chave: (91) 99102-8456. As demais doações podem ser realizadas no local.