Família lamenta perda total de bens em incêndio de quatro casas de Canudos

Uma das famílias que teve o imóvel incendidado na última quarta-feira (01/01) lamentou a perda total da residência e dos bens. Uma mulher grávida de seis meses foi salva durante o incêndio que ocorreu na noite do primeiro dia do ano de 2025 no bairro de Canudos, em Belém.

O irmão da proprietária de uma das residências Reginaldo Carvalho Lima informou que as casas eram todas de madeira. Segundo ele, o cunhado ficou queimado na cabeça, mas antes disso ajudou a resgatar do incêndio a irmã de Reginaldo e a sobrinha que está grávida de seis meses.

Na manhã desta quinta-feira (02/01), uma equipe da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) esteve no local fazendo fotos e solicitando informações aos moradores.

O incêndio atingiu quatro casas no bairro de Canudos, em Belém, durante a madrugada. Segundo os órgãos de segurança, duas pessoas passaram mal porque inalaram fumaça. O incêndio ocorreu na passagem Nazaré, entre as ruas Roso Danin e Cipriano Santos.